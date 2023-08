Aplazado: el rector de la UNLaM apostó por Cubría y perdió

Martínez lleva tres mandatos consecutivos como rector de la UNLaM, fue tentado para postularse como intendente o diputado y hasta se lo midió entre la comunidad del distrito. Siempre buscó mantener una prudente distancia de la conducción política del distrito. Sin embargo, decidió en el último turno electoral hacer una excepción y apoyó aunque de manera solapada a Cubría. No le fue bien en la aventura, ya que por amplio margen Espinoza logró quedarse con la candidatura y va por la reelección.

Con centro de salud, teatro, radio y agencia de noticias, la UNLaM es un proyecto que el rector no piensa, por ahora, como base para proyectarse a la arena político ni en el mapa municipal, provincial o nacional, menos aún después de su apuesta fallida. No obstante, sus allegados recuerdan que, en una oportunidad, aceptó integrar una lista para ocupar una banca en la Cámara baja, pero pensando que no iba a entrar; pero cuando vio que esa posibilidad podía concretarse pidió que lo sacaran. Fue durante la presidencia de Carlos Menem.