Antes, para hablar de seguridad, había retomado el discurso de aquel Massa de la avenida del medio que ganó popularidad por su política en la materia en Tigre. “Cuando estamos en riesgo, no tenemos nada: no hay plata, trabajo o casa que reemplace vivir con miedo”, dijo y destacó la inversión en seguridad y apuntó contra jueces y fiscales que liberan detenidos: “Podemos tener los mejores móviles, armamento, inteligencia, pero si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad”. Remató con un mensaje a jueces y fiscales: les reclamó que “pongan la cara” y condenen a los delincuentes para que no “entren por una puerta y salgan por la otra”. La seguridad es una de las principales preocupaciones del electorado del conurbano y el ministro lo sabe.