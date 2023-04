Vicentin logró luz verde en la Justicia, pero el Banco Nación promete pelea

Como contó Letra P, Lorenzini estaba en una encerrona para definir el futuro del concurso preventivo y, por lo tanto, de la cerealera. Podía aceptar la propuesta de la concursada, o rechazarla y abrir una nueva ventana que podría ser un esquema de salvataje con acreedores bajo el modelo cram down, también previsto en la ley. El acuerdo de la agroexportadora estaba sobre la mesa desde junio del año pasado, aunque luego se embarró la definición tras el pedido de avocación (una suerte de per saltum) a la Corte Suprema santafesina para que intervenga. Sobre el cierre de año la Corte lo rechazó, le devolvió el expediente al juez de primera instancia con luz verde para continuar el proceso, pero con algunas advertencias para tener en cuenta en la propuesta. Eso no se plasmó.