Vicentin: el Presidente vuelve a la carga y agita el final del concurso

“No nos desentendimos porque hasta el día de hoy estamos discutiendo el cramdown, un método por el cual el acreedor puede capitalizar la deuda en la empresa, es decir, no me pagués, dame acciones. Al día de hoy estamos en eso. ¿Decidimos desentendernos? No, por eso hoy estamos trabajando en el cramdown”, señaló Fernández en declaraciones al canal de YouTube El método Rebord en una larga exposición que buscó explicar la frustrada expropiación en 2020.