Santa Fe: Scarpin larga su campaña con fuego a la interna: "Pullaro es el pasado"

El senador Dionisio Scarpin no demoró más y se lanzó como precandidato a gobernador de Santa Fe. Si bien ya había avisado que jugaría la carrera hacia la Casa Gris, tal como adelantó Letra P, esta vez aceleró los tiempos de la oposición en dos sentidos. Por un lado, no esperó más la decisión de su par Carolina Losada, quien presuntamente es la carta ganadora de su espacio, pero no define si será precandidata. Por otro, aceleró desde el vamos la interna del frente de frentes opositor, puntualmente contra Maximiliano Pullaro, el otro radical que ya se anotó en la competición.