Pero eso no lo habilita a considerar que dicho sector tiene una supremacía sobre otro u otras corrientes internas. En rigor, Pullaro no deja de recordar que García y Fein lo enfrentaron en las PASO de Unidos y que, por otra parte, Bonfatti resultó una suerte de aliado pese a no haber sido precandidato propio. No obstante, el gobernador electo identifica un tercer sector dentro del PS, de intendentes y presidentes comunales, que sí jugó decisivamente para él y lidera el mandamás de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci. “Maxi no va a dejar que se caguen entre sí”, resume un pullarista paladar negro.