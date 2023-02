Perotti ajustó la oferta y no pudo evitar el paro en el inicio de clases

En pleno conflicto docente, el gobernador abrió la licitación de una nueva escuela

El gobernador Omar Perotti vuelve a chocar con la misma piedra y encara su último año de gestión con un conflicto docente desatado. La primera oferta salarial que puso sobre la mesa quedó corta y los gremios, con una casi unánime aceptación de las bases, no dudaron en ir al paro y no comenzar las clases. Un error no forzado que pone en tensión al gobierno provincial que no pudo garantizar el pleno inicio del ciclo lectivo frente a un sector gremial que no da concesiones. Sin posibilidad de pulseada, el gobierno provincial puede corregir, pero con el costo ya consumado.

La Casa Gris confió en que pegarse a la paritaria nacional y ofrecer 17,5% de aumento para marzo, 8% para mayo y otro 8% en julio, totalizando un 33,5% con revisiones cercanas, le allanaría el camino para acordar, pero se impuso la dinámica sindical aguerrida de los últimos años. El poder de fuego de los gremios docentes ya no se calibra de entrada y la línea de los dirigentes es apelar al choque si la propuesta no tiene un esfuerzo extra, cosa que no ocurrió.

Es ahí donde puede leerse que ambas partes quedan mal paradas: el gobierno por no poder garantizar las clases con el condimento de ser justicialista, los gremios por no ceder casi nunca en negociar sin medidas de fuerza. Por ahora avisa que no reformulará la propuesta rechazada hasta que Amsafe, que nuclea a la docencia pública y Sadop, de la actividad privada, terminen los dos paros de 48 horas que resolvieron.

Incluso, a través de algunos funcionarios, intentó mostrar los dientes difundiendo un cuadro comparativo de lo que cobra un maestro en cada provincia en el cual Santa Fe está en el podio. Al mismo tiempo ganó la idea de exponer a la docencia respecto a una presunta naturalización de realizar los paros ante la primera oferta salarial, sea cual sea la misma, algo que tiene sustento y también sus explicaciones. Por eso seguramente primó algo de especulación en las cifras que se terminó ofreciendo a 10 días del comienzo de clases.

Lo cierto es que este tipo de menciones resbala en los gremios docentes que se muestran cada vez más combativos: a mitad del año pasado mantuvieron 17 días sin clases. Además, el vínculo con el gobernador y, sobre todo, con la ministra de Educación, Adriana Cantero, no tiene vuelta atrás desde hace varias temporadas. La jugada de mantener la pulseada activa no parece potable por eso entre los gremios entienden que habrá una mejora salarial y de condiciones.

https://twitter.com/MCorach/status/1629885062098436097 Cuando son gobierno les piden generosidad a los maestros, cuando son oposición se la piden al gobierno. Así es fácil. https://t.co/XwRpYRlmMN pic.twitter.com/IaXIeRXfJw — Marcos Corach (@MCorach) February 26, 2023 De hecho, algún margen dejó abierto el gobernador. “Siempre hay opciones de seguir mejorando y analizando cómo impacta y cómo hay un sector de incentivos que se puede mejorar o adelantar”. El dato es que lo sostuvo desde su Rafaela natal donde volvió a desembarcar con obras, esta vez la apertura de sobres para la construcción de una escuela primaria y secundaria. Todo un mensaje. En medio de los cruces entre docentes y gobierno, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach le contestó a la diputada provincial Clara García quien pidió que se garantice el inicio de clases y acusó de “crisis en el sistema educativo santafesino”. Con unos recortes de diarios en su publicación de Twitter donde hay declaraciones del exgobernador, Miguel Lifschitz, el ministro sostuvo: “Cuando son gobierno les piden generosidad a los maestros, cuando son oposición se la piden al gobierno. Así es fácil”.

