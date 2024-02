Una semana después de que el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich informara que no le traspasará a Santa Fe la Cárcel Federal de Coronda , porque la pondría en funcionamiento el gobierno nacional, la empresa constructora anunció que despedirá a los últimos 15 trabajadores que quedaban en la obra, después de un primer achique en diciembre.

Para el gobierno de Maximiliano Pullaro, la noticia confirma las sospechas de que Nación no está en condiciones de abrir esas 485 plazas a corto plazo, como prometen los funcionarios nacionales. Por eso aprovecharon la volteada para insistir "Les pedimos que nos dejen terminarla con fondos nuestros y ponerla en marcha. Es fundamental para la política de seguridad".

"Con esta política es imposible, porque tenemos redeterminación de precios a junio de 2023, no nos actualizan y no hay funcionarios designados en el áreas. Aguantamos todo lo que pudimos pero ya no se puede más", informó Mariano Day, responsable de la obra en un reportaje que dio a FM Sensación de Coronda. La obra se inició en diciembre de 2015 y la realización está a cargo de una UTE que conformaron las firmas UTE Insa SA y Ocsa SA.