Según supo Letra P, se definieron cuestiones logísticas de la campaña y de recursos, que ya en esta etapa no pueden escasear. “Es un buen candidato, no hay dudas, pero necesita un mejor auto porque los de enfrente compiten con uno bueno”, dijo una fuente al tanto de la negociación. "Se habló de las necesidades de la campaña. No sólo de lo que viene sino también de lo que sucede ahora con la sequía y la inseguridad. Es un tema que no soltamos", afirmaron a este medio.