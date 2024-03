Maximiliano Pullaro y el Pacto de Mayo: sí, pero no

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no tenía otra alternativa. Por historia y coyuntura, no podía negarse al Pacto de Mayo que lanzó el presidente Javier Milei . Es, acaso, la demanda que el hughense más repitió cuando fracasó el tratamiento de la ley ómnibus . Diálogo y acuerdo, entendimiento con las provincias. Falta definir a qué precio.

LIBERTARIOS VS FEDERALES

Milei les corrió el arco a los gobernadores. Arrancó con motosierra dialéctica, pero cerró moderado, en un mensaje al corazón de la casta. Pullaro, por su génesis, no puede rechazar el convite. “Escucharnos con respeto”, pidió y agregó: “Sin imposiciones”. Y ahí está la clave de la cosa, del vínculo futuro entre el radical y la Casa Rosada .

El gobernador acompañará toda iniciativa que no afecte los intereses de la Bota. Es más, si no hay medida que afecte el sistema productivo, el santafesino firmará los diez puntos del pacto sin peros. Desde el gobierno provincial confían que no hay necesidad de dependencia de la Rosada, que las cuentas de Santa Fe están prolijas. “Hicimos todos los ajustes, hicimos ajustes más grandes de los que había hecho Milei”, asegura un funcionario de primera línea.