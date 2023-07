Pullaro entre radicales: las tres medidas de Perotti que prometió sostener si llega al gobierno

La tercera de las políticas públicas que prometió sostener es Caminos de la Ruralidad, a la que definió como un programa acertado para lograr el acceso de alumnos a escuelas y de trabajadores a tambos. “En algunos casos no tuvo el impacto correcto, porque al no tener el mantenimiento que tenía que tener, los suelos se lavaron y se perdió la inversión que hizo el gobierno provincial y los municipales”, moderó sobre los alcances virtuosos del proyecto.

En el Comité Provincia –“La casa de mi partido”, según la definió–, acompañado por su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, los intendentes y jefes comunales de la UCR, Pullaro apuntó contra la “discriminación” ejercida por Perotti “por el solo hecho de pensar distinto”.

Habló de la falta de obras en localidades que no son gobernadas por el PJ y puntualizó el desfinanciamiento en tres áreas clave: educación, salud y seguridad. “¿Cuál es el problema? Que fue un gobierno que no tuvo equipos ni plan ni gestión. Entonces, no sabés a dónde tenés que ir. Nuestro compromiso es gobernar con todos, no solo con los radicales o los de Unidos. Con todos”, se diferenció el candidato.