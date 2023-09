Schmuck: "La elección es entre el modelo que abandonó a Rosario y el que la defendió"

–Los gobiernos nacional y provincial no solo nos abandonaron, sino que no resolvieron ninguno de los problemas estructurales que tiene la ciudad. Me refiero a la violencia, que es la principal preocupación del 80% de los rosarinos. Y tampoco hubo recursos destinados a obras, a transporte. Siempre tuvimos un diálogo muy cordial. Pero esa amabilidad no se vio reflejada en recursos para resolver el principal problema, que es el de la violencia.