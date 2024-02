Juan Pablo Poletti: "La falta de reglas claras de Javier Milei es lo que más nos afecta"

-El trato fue cordial, fueron expeditivos y en punto hasta volvimos conformes. Luchamos fuerte para la continuidad de las obras nacionales paradas en la ciudad. Se habían empezado en la gestión anterior y queremos que continúen. Nos encontramos con un gobierno nacional en el que los interlocutores de segundas o terceras líneas manejan deseos o información que luego, ante un conflicto superior, las instancias superiores tiran por la borda. Por ejemplo, nos habían dicho que nos iban a mantener los subsidios por lo menos por tres meses, y al día siguiente el ministro de Economía los retiró.

-¿Prevé nuevas subas en el transporte urbano?

-Hace 15 días se subió de $240 a $380 y ahora nuevamente, al no tener respuestas de la Nación, vamos a tener un boleto que va a rondar los $700. Estamos de acuerdo en salir del subsidio a las empresas y a los empresarios, para volcarlo a las personas o a la demanda. Pero de la manera en que se hizo generó que se tenga que duplicar el boleto y no sabemos cuántos santafesinos van a poder subirse a un colectivo.

-¿Cómo funciona esa red de intendentes?

-Está abierta a todos los intendentes del interior del país. Arrancó como un tema de transporte pero ya surieron otras problemáticas comunes. Es un punto de partida de acuerdos, de discusiones en una mesa donde se respetan opiniones, donde no hay una cabeza, es transversal. Nos puede dar una mirada federal de las problemáticas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juan_poletti/status/1749889288672624695&partner=&hide_thread=false Estamos en la ciudad de Buenos Aires con diferentes reuniones ante el gobierno nacional, gestionando obras, evaluando la situación del transporte y trabajando en proyectos conjuntos para el beneficio de todos los santafesinos! pic.twitter.com/MoJ3liYxpz — Juan Pablo Poletti (@juan_poletti) January 23, 2024

-Ya hablamos de transporte y obras, ¿de qué otra forma repercute el ajuste nacional?

-La incertidumbre por la falta de reglas claras de Javier Milei es lo que más nos afecta. No tenemos interlocutores directos o información directa. Lo del transporte, por ejemplo: si quisiéramos apelar legalmente no tenemos un documento que nos avale que nos quitaron los subsidios. No llegó la plata y hay un comunicado de prensa. Es todo.

El vínculo con Maximiliano Pullaro

-¿Cómo es la relación con Maximiliano Pullaro y su gobierno?

-De muy buen diálogo. Estamos trabajando activamente en algunas áreas puntuales como seguridad. Confiamos en las intervenciones barriales focalizadas que vamos a realizar con la provincia, firmamos dos convenios para poder subir la policía a las camionetas de la Guardia de Seguridad Urbana (GSI) y poder ver las cámaras de provincia y que ellos vean las de la municipalidad. También trabajamos con Educación en los jardines municipales. Más allá de que hayamos competido en las PASO, tengo una relación excelente con Maxi Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. Cuando necesito llamo y me atienden.

poletti - pullaro.jpg Juan Pablo Poletti junto al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

-¿Cómo funciona la coalición Unidos en la ciudad?

-Yo sigo convencido de mi independencia, de no meterme en la rosca, más allá de que soy un político y tengo que hacer política porque soy intendente. Siempre fui, tanto en el hospital como acá, una persona de diálogo y consenso. Eso se refleja con los dos espacios que me acompañan en lo grueso del gabinete, más los independientes que traje de afuera de la política. Tengo relación con los bloques de concejales, con la oposición y estuve hablando con el gobierno saliente, con Emilio Jatón. No puedo decir nada, la política me acompaña. Estoy feliz, contento y seguro del camino que elegí, que es el de la independencia, por ahora no pienso involucrarme en ningún partido específicamente.

-¿Cómo es la relación con el interbloque de Unidos en el Concejo?

-Cuento una anécdota. Ellos ven con muy buenos ojos que desde que estoy en la gestión ya hice cinco reuniones con todo el grupo de concejales de Unidos. Les planteé las problemáticas de gestión y los hice partícipes de discusiones que muchas veces el legislativo no tocaba activamente. Hay un diálogo, no de orden de 'te mando este mensaje, vótalo', sino de consenso. Hacemos el mensaje después de la reunión, después de que consensuamos con Unidos. Con la oposición también tengo una muy buena relación, aunque, por supuesto, juegan su rol crítico.