El senador Felipe Michlig es uno de los padres fundadores del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, la construcción político electoral que le arrebató la provincia al peronismo. Ganó las elecciones de manera rotunda en su departamento, pero su nombre suena y resuena para integrar el gabinete, bien cerca del gobernador electo Maximiliano Pullaro . Lo niega ante la consulta de Letra P , pero tiene todos los boletos comprados para ser el futuro ministro de Gobierno. En diálogo con este medio, avisó que el Ejecutivo no será loteado entre los partidos que integran el frente y señaló que le “encantaría” que la socialista Clara García fuese la futura presidenta de la Cámara de Diputados.

-En el armado no hemos avanzado porque se está con distintas consultas, hablando con los distintos actores y los partidos políticos del frente que integramos Unidos para Cambiar Santa Fe , y pidiendo distintos perfiles para que el gobernador electo los pueda analizar. En simultáneo estamos transitando las primeras reuniones en el marco de la transición, lo primero que tenemos que hacer es diseñar la nueva ley de ministerios con las reparticiones y funciones que van a tener las distintas secretarías, subsecretarías o direcciones.

-Dijo que el de Pullaro no va a ser un gobierno de loteo. ¿Qué significa?

-Que no es una cuestión que, de acuerdo a la participación o el aporte que haya hecho un sector o un partido, ya sea apoyando a Pullaro, que ganó las PASO, o apoyando a otro candidato, tiene asegurado un ministerio o una secretaría en el futuro gabinete. Por el contrario, el gobernador electo lo ha expresado, va a buscar, de acuerdo a los perfiles que le acerquen o que tenga a su disposición, a las personas más idóneas, a los más capacitados y a los que tengan más trayectoria, sin importar a qué partido o sector partidario pertenezcan.

-Los primeros nombres que empiezan a sonar son en su mayoría del radicalismo, ¿será un gobierno de la UCR y aliados?

-Esto va a ser un gobierno del frente Unidos. Hay muchos trascendidos, pero ningún nombre se ha definido hasta tanto no tengamos la nueva ley de ministerios reduciendo de 13 a 10 ministerios para la próxima gestión. Cuando tenga todos los perfiles de los posibles integrantes para los distintos cargos, el gobernador electo definirá quiénes son los más idóneos.

-¿Hay mucho de operación o de querer postularse en función de los nombres que suenan?

-No, hay mucha expectativa. Obtener 1.032.000 votos, con la mayoría en ambas cámaras, con la contundencia que se ganó y la necesidad que tiene la ciudadanía de que se produzca un cambio en la provincia… hay mucha expectativa en cuanto a conocer quiénes van a ser los conductores en las distintas áreas, pero tenemos que hacerlo con mesura, como lo está llevando adelante Maxi, hablando con todos, intercambiando opiniones y tratando de equivocarse lo menos posible y de elegir a las mejores mujeres, los mejores hombres, para que puedan llevar adelante la tarea de gobernar.

-¿Tiene en la mano un ofrecimiento para ser ministro de Gobierno?

-No, no lo hemos charlado con Maxi, tal vez hablan más ustedes de lo que yo a veces hablo con él u otros actores, porque está permanentemente en reuniones y muchas veces no lo queremos ni incomodar, ni molestar, ni hacerle perder el tiempo. Sí estamos acompañándolo para estas tareas, la transición, el diseño de la futura ley de ministerios y él evaluando los perfiles que le acercan.

-Si le tocara entrar al gabinete, ¿pediría licencia en el Senado? ¿Renunciaría a la banca?

-No, no quiero hablar de cuestiones hipotéticas. Soy senador reelecto, con el 70% de apoyo de los sancristobalenses, y estoy todos los días trabajando en esa tarea, pero también con las responsabilidades que tengo como presidente de la Unión Cívica Radical, ayudando al gobernador electo en distintas cuestiones.

-Que Clara García haya ganado la categoría legislativa en las elecciones, ¿la ubica naturalmente como futura presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados?

-Son 28 diputados, el sector que encabezó Clara García tiene nueve diputados, hay que consensuar con los otros 19 diputados de distintos partidos y sectores. Me encantaría que el gobernador, como ya está elegido, pertenezca a la UCR, la vicegobernadora (Gisela Scaglia) del PRO, y que pudiera presidir la Cámara de Diputados Clara García. Entonces tendríamos ese frente heterogéneo con una representación en los principales espacios del Ejecutivo y Legislativo, pero esto también tiene que ver con un acuerdo que se debe dar producto de la búsqueda del consenso necesario para elegir las autoridades en la Cámara de Diputados, y que, por supuesto, la principal decisión les compete a los diputados, pero tienen que observar o atender también la opinión del gobernador electo.

-En un eventual ballotage Milei–Massa, ¿a quién vota?

-Voto por Patricia Bullrich porque va a pasar a segunda vuelta.