En tiempo de descuento

Sus rivales internos seguramente tienen material para reprocharle. Pero que el PJ santafesino no ensaye algo de orden a esta hora también obedece a la catástrofe nacional del Frente de Todos. De algún modo, se quiera o no, la caída libre baja a Santa Fe. Perotti, por relato o convicción, seguirá firme en su santafesinismo, tratando de despegarse de la interna incontrolable. Su plan electoral es provincial, pero a 30 días y monedas del no va más no se sabe quién será su postulante a la gobernación.