Eduardo Toniolli: "Con Perotti tenemos divergencias en la forma de pensar la política"

-Siempre se puede incorporar a más sectores. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Abrimos el diálogo con muchos sectores como la centroizquierda, el progresismo o la izquierda. En algunos casos logramos congeniar, como con Ciudad Futura, Unidad Popular o el Frente Patria Grande, y con otros no.

Toniolli reunión.jpg Toniolli y Lucila De Ponti del Movimiento Evita (en los extremos) y Juan Monteverde y Caren Tepp de Ciudad Futura (en el centro).

-¿Por qué no se dio la síntesis electoral con el espacio de Busatto?

-Tenemos diálogo con muchos sectores del PJ, pero esas definiciones las veníamos construyendo desde hace tiempo con estas fuerzas que no provienen del peronismo. Ya había decisiones de candidaturas más o menos consolidadas y eso generó la existencia de un andarivel que hizo más difícil lograr esa síntesis. No es grave. En todo caso están las PASO para lograr eso, que son una herramienta para reconstruir mayoría.

-¿Cómo va a encarar las internas?

-Tenemos que construir una alternativa opuesta y que frene las políticas neoliberales a las que nos quiere llevar el frente de frentes. La discusión en estas PASO es quién va a hacer eso.

-¿A qué se refiere?

-A quién va a enfrentar el neoliberalismo. De este lado de la grieta hay dirigentes o funcionarios, y hablo del gobernador Perotti, que cuando les ha tocado gobernar y tienen que tomar una definición consultan con la Bolsa de Comercio. Y estamos quienes, dialogando también con esas instituciones de poder económico, tenemos un oído atento a lo que dicen los trabajadores, los que producen y las Pymes.

-Dentro de la interna del PJ, ¿cuáles son las diferencias?

-Con Perotti tenemos divergencias en la forma de pensar la política, en madurar, en cómo se toman las decisiones, de qué manera se convoca al conjunto de la ciudadanía y los sectores del trabajo. No solo en gestionar lo existente, sino generar la transformación que necesita Santa Fe. Con el espacio del gobernador hay profundas diferencias en las formas de llegar a eso y en la forma de liderar.

https://twitter.com/eduardotoniolli/status/1657387867415388162 #UnFuturoSinMiedo♥



De Venado Tuerto a Gato Colorado, y de Baigorria a Reconquista. Con la fuerza de los que trabajan, de los que producen, y de los que sueñan una provincia más justa. En 150 localidades y en los 19 departamentos.



Allá vamos, a construir #UnaSantaFeSinMiedo pic.twitter.com/TYDqfAknTZ — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) May 13, 2023

-¿Qué opina del acuerdo Perotti-Lewandowski?

-Creo que fue la última fórmula y sobre la raya porque es una forma de entender la política también, que es la que sostiene el espacio del gobernador. No sé si es mala o buena, no es la que nosotros compartimos. No compartimos ese sincretismo. Nos gusta otra forma de hacer y sentir la política, con una participación masiva y horizontal.

-¿Asistirán a la convocatoria en materia de seguridad que hizo el gobernador?

-No tenemos ningún problema. Nos hubiese gustado poder discutir antes estas cosas. Hacemos una lectura bien clara de la política de seguridad del gobernador. Se empezó con un diagnóstico preciso, donde se señaló una necesidad de separar bien las aguas entre institucionalidad y delito, se planteó una política clara en tres proyectos de ley que tenían por objetivo lograr mayor conducción política de la fuerza de seguridad y mayor control social. Pero se terminó con un ministro de seguridad salido de alguna comisaría. Eso es una clara involución en la materia de seguridad.