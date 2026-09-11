Tensión en Ferro: la oposición cuestiona una impugnación ante la IGJ que pone en duda las elecciones del 27-S.

Las elecciones en Ferro Carril Oeste quedaron envueltas en una fuerte tensión a poco más de dos semanas de los comicios. Ferro en Acción y Somos Ferro, las dos agrupaciones opositoras, cuestionaron una presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y advirtieron que podría poner en riesgo la votación prevista para el domingo 27 de septiembre.

El conflicto se originó a partir de un planteo que los sectores opositores atribuyeron a un socio vinculado con Identidad Verdolaga, el espacio oficialista. La iniciativa apunta a modificar el estatuto para incorporar la representación de las minorías dentro de la comisión directiva del club.

La discusión no se concentra solamente en el contenido de esa eventual reforma. Tanto Ferro en Acción como Somos Ferro cuestionaron especialmente el momento elegido para promoverla, cuando las listas ya fueron presentadas y el proceso electoral se encuentra en su etapa final.

Ferro en Acción fue uno de los espacios que reaccionó con mayor dureza. Su dirigente Daniel De Aloysio vinculó la presentación con la conducción oficialista: “Nunca dejan de sorprendernos, el oficialismo ahora se autoimpugnó para suspender las elecciones”, afirmó.

BASTA DE MENTIRLE A LOS SOCIOS Y A LAS SOCIAS DE FERRO. pic.twitter.com/u05KznEb91

El referente opositor también elevó el tono de sus críticas contra la actual conducción. “Están acostumbrados a manejar el club para beneficio personal y no quieren perder ese privilegio. Saben que los socios se cansaron de su ineficiencia y de la improvisación”, aseguró De Aloysio.

La agrupación remarcó además que la discusión sobre una reforma del estatuto no es nueva. Sectores opositores reclaman cambios desde 2021, pero consideran que una modificación de esa magnitud debería recorrer los mecanismos institucionales correspondientes sin interferir en una elección que ya fue convocada.

IDENTIDAD VERDOLAGA, OTRA VEZ CONTRA LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS DE FERRO



A tan solo 17 días de las elecciones, un integrante del oficialismo presentó ante la IGJ una auto-impugnación que pone en riesgo la posiblidad de que los socios de Ferro elijan democráticamente a su nueva… — SOMOS FERRO (@SomosFerro) September 10, 2026

Somos Ferro también reclama garantías para las elecciones

Somos Ferro expresó una postura similar y apuntó contra la aparición de la iniciativa a tan solo 17 días de los comicios. El espacio sostuvo que la discusión por la representación de las minorías no debería convertirse en un argumento para modificar el calendario cuando los socios ya se preparan para votar.

Las dos agrupaciones opositoras coinciden en reclamar certezas sobre la continuidad del proceso electoral. El planteo central es que cualquier modificación estatutaria puede ser debatida después de la elección, pero no debería introducir incertidumbre sobre las reglas ni sobre una fecha ya establecida.

La controversia adquiere relevancia porque, hasta el momento, no existe una resolución administrativa o judicial que haya suspendido formalmente los comicios. Sin embargo, el posible alcance de la presentación ante la IGJ instaló dudas y trasladó al oficialismo la presión de garantizar que la elección se realice según el cronograma previsto.

A las socias y socios de Ferro:



Ante distintas versiones que circularon en las últimas horas y las consultas de socios a la institución, queremos transmitir tranquilidad y claridad.

A la fecha, el Club no recibió ninguna notificación ni resolución de carácter judicial o… pic.twitter.com/cdR9fwmTFN — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) September 10, 2026

La respuesta de Ferro Carril Oeste

La comisión directiva de Ferro Carril Oeste negó que la presentación represente una decisión institucional. Mediante un comunicado, sostuvo que el trámite habría sido realizado a título personal por un socio y afirmó que el club no recibió ninguna notificación ni resolución de la IGJ que altere el proceso electoral.

La institución señaló además que necesita “previsibilidad, respeto por la institución y la tranquilidad que sus socios puedan expresarse democráticamente”. También aseguró que cualquier modificación vinculada con las elecciones será informada mediante los canales oficiales.

La explicación no logró cerrar la disputa. Para Ferro en Acción y Somos Ferro, el punto central sigue siendo la vinculación que atribuyen entre el autor del planteo y el oficialismo, además del momento en el que apareció la iniciativa. Por eso, las dos fuerzas mantienen el reclamo para que las autoridades garanticen que los socios puedan votar el domingo 27 de septiembre.

En los comicios competirán tres espacios. Identidad Verdolaga representará al oficialismo, mientras que Ferro en Acción y Somos Ferro buscarán desplazar a la actual conducción. Las autoridades que resulten electas estarán al frente del club durante los próximos tres años.

El antecedente inmediato son las elecciones de 2023, cuando Guillermo Bameule, actual presidente, se impuso en una votación que contó con dos alternativas. La incorporación de una tercera lista modifica ahora el escenario político y eleva la competencia interna.