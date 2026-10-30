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GREMIALES

Roberto Bonetti llamó a la unidad de la UOM y pidió recuperar la identidad histórica del sindicato

El titular de la seccional Capital convocó a los 54 secretarios generales a superar las diferencias internas y reconstruir el gremio desde las fábricas.

Por Letra P | Periodismo Político
Roberto Bonetti (UOM).&nbsp;

Roberto Bonetti (UOM). 

El secretario general de la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Roberto Bonetti, llamó a la unidad de las 54 seccionales del sindicato y planteó la necesidad de recuperar la identidad histórica del gremio. El dirigente pidió superar las diferencias internas y priorizar la defensa de los trabajadores metalúrgicos.

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“Es hora que los 54 secretarios generales de la UOM nos dejemos de mirar el ombligo y nos pongamos a trabajar para reconstruir la UOM”, expresó Bonetti. Con esa definición, el sindicalista convocó a la conducción del gremio a dejar de lado las disputas internas y concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de la organización.

El dirigente también planteó que la responsabilidad por la situación que atraviesa el sindicato debe ser compartida por todas sus conducciones. “No hago crítica puntual hacia nadie, hago responsable a las 54 seccionales, incluida esta, incluida la seccional Capital”, sostuvo. De esta manera, incluyó a su propia conducción en el llamado a revisar el funcionamiento de la organización.

Roberto Bonetti pidió reconstruir la UOM desde las fábricas

El titular de la seccional Capital puso el foco en la necesidad de recuperar los valores que dieron origen a la UOM, fundada en 1943. En ese sentido, reivindicó el sacrificio, la solidaridad entre los trabajadores y la defensa de los derechos laborales como pilares fundamentales para fortalecer la representación sindical.

La propuesta de Bonetti apunta a reducir las diferencias entre las conducciones y recuperar el vínculo cotidiano con los trabajadores en las fábricas. Bajo esa premisa, el dirigente planteó que la reconstrucción del gremio requiere una participación activa de todas las seccionales, con una agenda centrada en las necesidades del sector metalúrgico.

En su mensaje, el secretario general insistió en que la salida debe ser colectiva y que ninguna conducción puede quedar al margen de ese proceso. Su convocatoria busca que las 54 seccionales asuman responsabilidades compartidas y coloquen los intereses de los trabajadores por encima de las disputas internas.

La seccional Capital ocupa un lugar histórico dentro de la organización sindical y constituye uno de los puntos de referencia de la tradición metalúrgica. Desde ese espacio, Bonetti propuso recuperar una identidad gremial asociada con la organización de los trabajadores, la solidaridad y la defensa de la industria nacional.

“La historia de los metalúrgicos está forjada en heroísmo. Volver a esas raíces es la única salida”, concluyó el dirigente. Su planteo dejó una consigna para el futuro de la UOM: fortalecer la unidad interna, recuperar la presencia sindical en las fábricas y reconstruir la organización a partir de sus bases históricas.

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