Santa Fe: el evangelismo pisa cada vez más fuerte en el tablero de credos y poder

La marcha por Jesús que se desarrolló el 18 de noviembre fue la ocasión que encontró el evangelismo para demostrar no sólo la cantidad de fieles con los que cuenta, sino también su fortaleza política. Congregar a más de 50.000 almas por las calles de Rosario , la ciudad más populosa de Santa Fe , no es para cualquiera.

La influencia del evangelismo en la política de Santa Fe no se queda en lo simbólico. Hoy, Walter Ghione es uno de los armadores más importantes que tiene Pullaro fuera de su estructura partidaria. El pastor se encarga de una relación que es compleja para la mayoría de los actores de Unidos: la de las presidencias comunales e intendencias del PJ que, al ver el desorden interno del peronismo, buscan mejorar su relación con el gobierno provincial y encuentran un refugio en el Partido UNO.

La reforma constitucional no se queda afuera de la discusión. El evangelismo tiene mucha influencia en varias de las bancas en la cámara baja logradas por la performance electoral de Amalia Granata , hoy convertida en ferviente opositora y que, tras reunirse con el Papa Francisco en Roma, prometió expulsar de su bloque a "los díscolos" que acompañaran la iniciativa oficialista.

Además, los evangélicos ocupan un lugar clave en el gobierno de Pullaro. Su desembarco en un área tan sensible como la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones (APRECOD) sorprendió a todos por su capacidad, el reconocimiento de sectores que nunca pensaron que iban a poder trabajar con ellos es muy grande. “Laburan, son responsables de lo público y no tienen miedo a embarrarse” confió un funcionario ministerial que los miraba con recelo cuando comenzó la gestión de Unidos.

El Papa Francisco en la relación de la Iglesia con la política de Santa Fe

El catolicismo, en cambio, históricamente demuestra sus posturas desde un lugar más institucional. Eso no significa que no sea uno de los actores más influyentes que tiene la provincia, más aún en la capital. El nombre más importante con el que cuenta hoy la Iglesia en Santa Fe es el de Sergio Fenoy.

El Arzobispo es un hombre muy cercano al Papa Francisco por su relación personal histórica, fue su secretario durante cinco años en la Conferencia Episcopal Argentina cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, pero también porque acompaña la agenda que impulsa el sumo pontífice.

Monseñor-Sergio-Fenoy.png

“Hacia la comunidad social y política, me parece que el Papa Francisco es hoy la mayor autoridad moral global. No hay otra. Eso es indiscutible”, dijo Fenoy recientemente. Además, aseguró que “muchos se la tienen jurada por denunciar un sistema que descarta, margina, arrincona a los que aparentemente no sirven ni valen nada”.

La iglesia santafesina no deja pasar oportunidades para marcar su posicionamiento, un ejemplo es la reforma constitucional. En un documento firmado por el arzobispo, advierte sobre la posibilidad de que se elimine de la Carta Magna. "Haría del texto de la Constitución un documento abstracto, desencarnado, sin vinculación real con el pueblo concreto que es creyente, y por lo tanto, ficticio en su capacidad de representar la vida de los ciudadanos que pretende regular". Además, reclama que se tenga en cuenta a la institución para la elaboración de la reforma: “Qué gran gesto podría representar para todo el arco social si el año próximo se nos diera la posibilidad, a todas las instituciones y a todos los ciudadanos, de poder discutirlos", sugiere.

El contexto que fuerza Javier Milei parece acercar a este sector con el peronismo. Por un lado, por el rol que le reclaman al Estado y, en Santa Fe, por la relación aceitada que tiene el gobierno provincial con el evangelismo. Esto último no quita que haya algunos dirigentes de Unidos que mantengan un buen vínculo con hombres importantes de la Iglesia, pero advierten: “Nos cuestionan por nuestra relación con los evangélicos, pero ellos abandonaron muchos barrios y en las cárceles no están”.

En Rosario, el judaísmo tiene su lugar en el mapa de poder

En Rosario se encuentra una de las comunidades judías más importantes de Argentina, con fuerte arraigo en la historia reciente de la ciudad. Con presencia influyente en la economía local, nunca ha dejado de ser uno de los actores que es de suma importancia cuando aparecen las campañas electorales, no sólo por su capacidad de aportes económicos, sino también porque nutre de dirigentes y candidatos a listas de todos los estratos ideológicos.

Aunque por su rol institucional se relaciona con todos los credos, Pablo Javkin siempre ha dejado en claro sus orígenes. Muchos lo escucharon decir que era el primer Intendente judío. Al margen de su fe personal, en su gabinete se encuentra Andrea Niznevich, quien se desempeña como directora general de la Secretaría de Deporte y Turismo y es una dirigente histórica de la Juventud del Judaísmo en Rosario, donde se desempeña como madrija. También es muy cercana al sector de la presidenta del Concejo, Maria Eugenia Schmuck, quien ha dejado en claro cada vez que pudo que quiere ser la sucesora de Javkin en el Palacio de los Leones.

Lo del alcalde rosarino no queda ahí, en su cotidianidad frecuenta edificios de la comunidad y fue uno de los políticos que mostró con mayor firmeza su repudio a Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Incluso, fue uno de los oradores en el acto recordatorio a un año del atentado.