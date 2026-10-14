Reglas Papa Francisco: la iniciativa judicial que nació en los barrios y suma adhesiones en todo el país

Las Reglas Papa Francisco, impulsadas por la Pastoral Judicial para promover una Justicia más humana, suman adhesiones de organismos judiciales de todo el país. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de magistrados como Alejandro Slokar y Julio Conte Grand , surgió de encuentros con sectores vulnerables y busca transformar esas experiencias en prácticas concretas dentro de los tribunales.

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El proyecto nació en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionarios judiciales, referentes sociales y representantes de la Iglesia comenzaron a reunirse para escuchar a quienes padecen las consecuencias de la exclusión. Entre sus impulsores estuvieron Gustavo Carrara , Pedro Canavó , Gabriela Vázque z y Juan Grabois .

Aquellos encuentros dieron origen a los Diálogos por una justicia más humana, una serie de jornadas que desde mayo de 2024 reunió a más de un centenar de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios en barrios populares de La Plata, La Matanza, Moreno, Rosario y distintos puntos del conurbano bonaerense. El objetivo fue acercar el sistema judicial a las realidades sociales que habitualmente quedan fuera de los tribunales.

De esas experiencias surgieron 18 reglas orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos de las personas excluidas. El documento aborda cuestiones como el cuidado de la vida, la identidad, la no discriminación, la escucha, la empatía, la protección urgente, el acompañamiento comunitario, los consumos problemáticos y el trabajo informal.

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La propuesta busca evitar que las decisiones judiciales profundicen situaciones de vulnerabilidad. También plantea mecanismos de resolución de conflictos más cercanos a los barrios, con procedimientos accesibles y flexibles. Sus impulsores sostienen que las reglas no constituyen un catálogo cerrado, sino un punto de partida para modificar las prácticas institucionales.

El respaldo comenzó a traducirse en decisiones concretas. En diciembre de 2025, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura adhirieron a la iniciativa. En febrero de 2026 hizo lo propio el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, mediante un acuerdo con el Obispado de San Justo.

Las adhesiones de organismos judiciales a las Reglas Papa Francisco

La iniciativa también comenzó a tener impacto en los expedientes. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal citó expresamente las reglas en una resolución de febrero de 2026 que dispuso un sobreseimiento por falta de acción.

Durante los meses siguientes se incorporaron nuevas expresiones de respaldo. El Ministerio Público Fiscal de Moreno-General Rodríguez y el Ministerio Público de la Defensa porteño adhirieron al documento. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el Superior Tribunal de Justicia de San Luis dispusieron su comunicación a las dependencias judiciales. El relevamiento de la Pastoral Judicial también registra al Consejo de la Magistratura bonaerense con fecha del 13 de octubre de 2026, aunque no precisa el alcance de su intervención.

A estas manifestaciones institucionales se sumaron más de 90 adhesiones personales de autoridades judiciales, académicas y representantes de organizaciones. Las reglas también fueron difundidas por las publicaciones jurídicas La Ley y El Derecho. La editorial Ediar publicó una edición especial de 120 páginas, disponible en español, inglés e italiano.

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La semana pasada el diputado dijo que si no es Cristina, el candidato tiene que ser el bonaerense



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El vínculo con León XIV y las próximas jornadas de la Pastoral Judicial

El Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, se convirtió en otro escenario de esta experiencia. El 9 de mayo de 2026 recibió a magistrados y referentes comunitarios en una jornada encabezada por monseñor Eduardo García y el sacerdote Aníbal Quevedo, con la participación de Alejandro Slokar y Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El lugar también fue sede, el 18 de julio, de una jornada por la cultura del encuentro organizada por la Comisión Pastoral Social de la Región Buenos Aires, que reunió a más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales y eclesiales, entre ellos el gobernador Axel Kicillof. Según la agenda consignada por los organizadores, el Cottolengo figura además como posible destino de una visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

La difusión de las reglas continuará el 15 de octubre en la Universidad Católica Argentina de Rosario y el 28 de octubre en la Universidad Católica de La Plata, donde está prevista la participación de Gustavo Carrara, Eduardo García, Hernán Gómez, Alejandro Slokar y Julio Conte-Grand. El cronograma incluye otra actividad en Santiago del Estero, el 15 de diciembre. La apuesta de la Pastoral Judicial es que las adhesiones se traduzcan en decisiones capaces de garantizar derechos y evitar que la Justicia reproduzca situaciones de exclusión.