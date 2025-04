Efecto Donald Trump: cómo impacta la caída del precio del petróleo en las provincias de Vaca Muerta

Para calmar ánimos, Figueroa ratificó este miércoles, en un acto en la capital neuquina, el rumbo impuesto desde su llegada. Si había alguna duda de la reacción ante el impacto, la tuvo en su alocución. “El equipo de Economía lo estudió muy bien, es algo que nos afectó. Perdimos cerca del 20% del valor del petróleo en los últimos tiempos, es un 20% menos de ingresos”, blanqueó el gobernador.

“Si no hubiéramos sido ordenados, no podríamos seguir construyendo un plan de obras. Ordenar para redistribuir, que no se puede hacer con lo que no se tiene”, advirtió, tras ratificar el plan de crecimiento equilibrado dentro de Neuquén, mientras el precio del barril brent rompía descendentemente la barrera de los 60 dólares, por primera vez desde la pandemia.

En el gobierno neuquino entienden que el marco de rentabilidad todavía sostiene a la mayoría de las operadoras. En una de las más importantes, YPF, dan por hecho que las señales de media tarde ratifican la necesidad de “no tomar decisiones apresuradas” en un marco de volatilidad. La frase sostiene en el tiempo un proyecto estratégico como el oleoducto que atraviesa Río Negro.

Alberto Weretilneck y el oleoducto

Todas las miradas del gobernador rionegrino están puestas sobre el oleoducto Vaca Muerta Sur, la expresión de su sociedad con Figueroa para exportar hidrocarburos desde el corazón de la Patagonia al mundo.

En pleno avance del movimiento de suelo en las costas del golfo San Matías, la guerra comercial parecía no influir en las expectativas para una megaobra que modificará sensiblemente el mercado energético nacional.

Nada de los vaivenes de esta semana impide, aseguran, que la construcción avance. Como explicó Letra P, Weretilneck designó a sus equipos técnicos la negociación por la renta que pretende quedarse. La misma incluye el pago de tasas, el uso del suelo y la explotación de un puerto en las costas de Sierra Grande.

image.png Vaca Muerta sur. El oleoducto avanza por Río Negro y Alberto Weretilneck busca fondos.

Desde ese punto, advierten fuentes provinciales, aguardan que “los días decanten”. El gobernador, que se dedica a recorrer los municipios en los que Juntos Somos Río Negro (JSRN), su partido, presenta lista en la elección de concejos deliberantes del próximo 27 de abril, eligió el silencio ante las consultas sobre el ducto.

En su tercer gobierno, la extracción de gas y petróleo no convencional y la minería se convirtió en la esperanza de modificar los desfavorables índices económicos. El lado rionegrino de Vaca Muerta o el proyecto metalífero Calcatreu fueron anunciados como la piedra basal de un cambio en la matriz económica.

YPF y las decisiones apresuradas

En medio de todo, el presidente de la petrolera nacional, Horacio Marín, vertió declaraciones que trajeron calma. “Vaca Muerta se puede desarrollar (con el precio del barril) a 45 dólares”, deslizó el CEO. “Obviamente ganaremos menos, pero no vamos a perder”, se sinceró

Lo que dijo Marín, igualmente, no calmó las dudas en el sur del país. Hasta las declaraciones de Figueroa del día, había expectativas de una señal que trajera calma en la región.

La incógnita giraba entorno a otras operadoras, que todavía no hicieron públicos sus análisis de los efectos al mercado por los aranceles.

A pesar de estas declaraciones, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, anunció un parate de actividades para este 10 de abril. La medida de fuerza, advirtieron desde el gremio a Letra P, son en paralelo al paro nacional anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Salarios indignos y que no se pagan, despidos, multiplicidad de tareas y condiciones inhumanas de trabajo. Lo venimos hablando, pero se hacen todos los distraídos, o la gran mayoría”. La definición de Rucci por la medida de fuerza, anunciada en una asamblea en Añelo, arrastran consigo problemáticas naturales de la actividad pero que toman mayor dimensión en medio de una protesta nacional contra el gobierno de Javier Milei y en el marco de una crisis mundial que hizo tambalear las finanzas.