El discurso de Alberto Weretilneck: entre incendios, Vaca Muerta y una relación ambigua con la Casa Rosada

“No somos improvisados, no cambiamos las reglas de juego. El reclamo y la reivindicación de que el proyecto Vaca Muerta sur debe dejar beneficios a Río Negro no es de ahora . Estos proyectos son sueños, utopías y cambios”, matizó tras una semana marcada por el reclamo de su gobierno para que la construcción del oleoducto emplee a personas de la provincia antes que a otras de cualquier procedencia.

Sin eufemismos, Weretilneck prometió ser severo en la defensa de la mano de obra local y abonó al concepto que ya propuso cuando se paralizaron los movimientos en el avance de obras vinculadas a los proyectos energéticos. “Primero, el trabajo para todos los rionegrinos. No vamos a permitir que nadie venga si antes la mano de obra local no tuviera la posibilidad de acceder a ese trabajo”, se plantó.

SI HAY ALGO QUE NOS DEFINE, ES QUE SIEMPRE PROTEGEMOS A LOS RIONEGRINOS



Hoy abrimos un nuevo período de sesiones en la @LegislaturaRN, reafirmando nuestro compromiso con Río Negro y con cada rionegrino. Defendemos lo nuestro: nuestros recursos, nuestra producción y nuestras… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 1, 2025

Inflexible, reafirmó el cobro del 1% de regalías a las operadoras que se instalarán en el golfo, un espacio clave para exportar gas al mundo. “El 95% de lo que ingresa y egresa de Vaca Muerta, pasa por territorio rionegrino”, dijo en un juego de comparación de efectos positivos y negativos sobre su provincia. “Somos federales, no hay Nación sin diálogo entre la Nación y las provincias. No hay Vaca Muerta si no es con Río Negro”, consignó.

El gobierno de Javier Milei

Al destacar una serie de normativas recientemente sancionadas, como la ley de puertos, la de ampliación de áreas industriales y nuevas actividades económicas, también se refirió a los fondos que giró el gobierno nacional en la reconstrucción de la zona cordillerana afectada por los incendios. “En este caso, no nos dejó a pie", blanqueó sobre los aportes, muy poco auspiciados desde la órbita libertaria.

"Un presidente, respaldado por más del 50% del país, inicia una nueva era en el país. Su rasgo distintivo es la derrota de los dos proyectos que gobernaron el país en más de 100 años. Esto significa que estamos en un nuevo esquema federal, con rasgos que cuestionamos, rechazamos y criticamos", soltó Weretilneck, al hablar sobre el papel del gobierno central.

Apertura del 54° Periodo de Sesiones Ordinarias Legislatura de Río Negro 01-03-2025

"Abandonaron rutas, no hay políticas de vivienda a pesar de cobrar impuestos a los combustibles. Se terminaron los planes para municipios, fondos a docentes, los aportes a programas de salud obligatorios. El país aporta un 70% al Estado nacional y el Estado nacional no le da absolutamente nada. Esto va a merecer un debate y una discusión", ratificó el rionegrino.

"Dependemos en exceso de los fondos nacionales, de la coparticipación federal. Hace que tengamos que tener muy presente que en 2024, por transferencias nacionales, Río Negro dejó de percibir 110 mil millones de pesos", se lamentó en el final.

Una grada variopinta

El intendentismo aplaudió las medidas. Aún con ausencias destacadas como la del cipoleño Rodrigo Buteler (que tenía pautada su apertura de sesiones en el Concejo a las 11.30) y la roquense María Emilia Soria, festejaron el anuncio del debate de un nuevo índice de coparticipación para los municipios rionegrinos. La utilización de los índices del último censo o de la producción de hidrocarburos avanzarán con nuevo esquema económico doméstico.

Poco se habló de la elección legislativa que se aproxima. Weretilneck deberá acudir, una vez más, a su capacidad de armado. Todo dependerá de la suerte de Milei en el gobierno.