La privatización vial de Javier Milei prevé sumar cinco estaciones de peaje entre Santa Fe y Chaco

La privatización de la ruta nacional 11 que impulsa Javier Milei sumará cinco cabinas de peaje entre Santa Fe y Chaco , donde actualmente no existe ninguna. El cambio llegará con el traspaso del corredor a una concesionaria privada y abrió una discusión por el costo que afrontarán transportistas, trabajadores y usuarios habituales.

En ese tramo de 497 kilómetros no hay actualmente estaciones de peaje. Cuando pase a la nueva concesionaria privada se habilitarán cinco nuevas cabinas de cobro que encarecerán el transporte de cargas regionales y los gastos de movilidad de quienes recorren el corredor todos los días.

El corredor Chaco-Santa Fe fue adjudicado a fines de agosto y su traspaso está previsto para mediados de octubre. Quedó en manos del consorcio que lidera la rosarina Obring —controlada por los hermanos Franco Gagliardo y Pablo Gagliardo — junto con las constructoras Rovial y José Eleutorio Pitón SA .

Esas tres empresas, asociadas con Edeca y Pietroboni , ya operan desde principios de año la conexión vial Rosario-Victoria, en la que quedaron bajo la lupa tras aplicar a fines de julio aumentos de entre 385% y 773% en los peajes del puente que une Santa Fe y Entre Ríos.

Obring y sus socias obtuvieron la concesión por 20 años con una tarifa inicial para automóviles de $4259 por cabina. Ese valor corresponde a precios de julio del año pasado y, actualizado, rondaría actualmente los $5600 por estación.

El contrato prevé instalar los nuevos puestos en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe Norte y Florencia, todas localidades santafesinas.

Reclamos por los costos y la falta de obras

Junto con el impacto económico, el principal cuestionamiento apunta a que la concesión no contempla obras nuevas de ampliación ni la transformación de la ruta en autovía.

Tras advertir sobre el deterioro de la traza por la falta de mantenimiento de Vialidad Nacional, el senador por San Justo, Rodrigo Borla, señaló que muchos habitantes de Gobernador Crespo deberán pagar peaje varias veces por día para llegar a sus empleos.

También remarcó que los camiones que trasladan la producción láctea de la región hacia las plantas ubicadas sobre el corredor afrontarán mayores costos logísticos.

El diputado provincial Dionisio Scarpin cuestionó que el esquema oficial "solo contempla trabajos de mantenimiento y repavimentación, pero no las obras de ampliación que se reclaman desde hace años".

"La concesión por 20 años de la RN 11 no puede ser solo para cortar pasto y tapar pozos. La región necesita infraestructura para mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de viaje y bajar el riesgo de accidentes", sostuvo.

La expansión del modelo de Javier Milei

El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, afirmó que "el modelo actual de privatización copia la experiencia de los 90, pero con peores consecuencias, porque ahora habrá más estaciones con tarifas desproporcionadas que perjudicarán a las provincias con menor tránsito".

Según sus cálculos, un automóvil deberá pagar unos $56.000 en peajes para completar un viaje de ida y vuelta entre Santa Fe y Resistencia. En un camión de cinco ejes, ese costo ascendería a $280.000 por recorrido.

Lasca agregó que "los peajes actuales no ofrecen una contraprestación para los usuarios y terminan funcionando como un impuesto al tránsito, mientras el Gobierno utiliza los ingresos específicos del sector vial para sostener el déficit fiscal".

La invasión de cabinas

El corredor Chaco-Santa Fe no será el único que incorporará cinco nuevos peajes.

En el tramo Sur de la ruta nacional 3, entre Cañuelas y Bahía Blanca, actualmente existe una sola estación y se agregarán otras cinco en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego. Ese corredor, junto con los tramos Acceso Sur y Atlántico, quedó en manos del consorcio Corresur, integrado por Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose.

La decisión ya motivó protestas de vecinos autoconvocados de Azul y de la ONG Estrellas Amarillas, que organizan banderazos para rechazar la instalación de nuevas cabinas y exigir la conversión de la ruta en autovía.

El tercer corredor alcanzado es el Portuario Norte, adjudicado a la constructora CPC, de Cristóbal López. Comprende 528 kilómetros de la ruta nacional 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso A-008 al Gran Rosario y la ruta 33 hasta Trenque Lauquen.

Actualmente solo funciona una estación en Lagos, sobre la RN 9. Con la concesión privada se sumarán otras cinco sobre la ruta 33, en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.