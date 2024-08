Maximiliano Pullaro busca el aval de Toto Caputo para administrar una tasa millonaria del Gran Rosario

La Casa Gris no tiene certezas de cuándo recibirá el ok de Caputo, pero el plan ya se le entregó al ministro. Si prospera, ambos niveles de gobierno sellarán un contrato de concesión de obra pública para la construcción y mantenimiento de la red de accesos a las terminales portuarias del Gran Rosario .

El gobernador Pullaro busca rediseñar el esquema de financiamiento ante la ausencia de la Nación



Una tasa municipal en la mira promete ruido



Pedido de diálogo



Ahora se apresta a definir el esquema. Un movimiento que le permitirá, por un lado, hacerse cargo del tema y garantizarse el mantenimiento de las rutas, pero abrirá –por el otro– un frente de tormenta con intendentes de la región, algunos aliados y con peso dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Desde el gobierno provincial, no obstante, se atajan: "El acuerdo es con los municipios adentro", confió una fuente del Ejecutivo a Letra P.

El gobierno santafesino se compromete ante Nación a encargarse de todo el proceso administrativo y operativo de las obras. Lo hará a través del área de Vialidad Provincial, siempre a instancias e informando de la actuado a su homónimo nacional.

El plan entre la Casa Rosada y la provincia

Las obras, obviamente, se compensarán con la tarifa de peaje que actualmente administran los gobiernos locales. Para dichas intendencias y comunas es un golpe durísimo, aunque –desde la Casa Gris– aducen que prima el descontrol y la desprolijidad entre el cobro de la tasa y lo que efectivamente se destina al mantenimiento de rutas.

La tasa vial es de 10 mil pesos por cada camión que ingresa al corredor. Si bien hay puertos en otros puntos de la región, el mayor peso específico lo aportan los municipios de San Lorenzo y Puerto San Martín y la comuna de Timbués. Para dimensionar, en la cosecha récord de 2020 ingresaron 1,9 millones de vehículos de gran porte, lo que significó 19 mil millones de pesos para las localidades. En 2023 entraron 900 mil camiones, el monto no fue el mismo, pero no dejó de ser significativo.

El rebote en el cordón industrial

El bloque de tres no es homogéneo. Prima la consideración de que en Timbués la cosa no cierra. El pueblo que no llega a los diez mil habitantes cobija cinco grandes terminales que, en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DReI), aportan cien millones de pesos por mes al municipio. Cada una. Es mucho, más aún cuando las rutas no tienen mantenimiento.

El dardo a nivel local cae, no tanto sobre el presidente comunal actual Antonio Fiorenza, sino en su antecesor Amaro González, al que nadie procura defender en la zona. En San Lorenzo reina la perplejidad, el intendente Leonardo Raimundo es radical y no se esperaba que, de su propio partido, partiera una movida así. No obstante, ya tuvo más de un encuentro con la Casa Gris para conocer de primera mano el alcance de la modificación. En Puerto, en tanto, gobierna el peronista Carlos De Grandis, quien desde siempre estuvo en la vereda de enfrente de Pullaro.