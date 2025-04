Semana soñada de Toto Caputo: dólar y precios, bajo control

MasterClass del Profesor @pabloquirno ... Los intereses que capitalizan (como en el caso de las Lecaps) se registran por debajo de la línea como Deuda como señala la metodología. Lo relevante entonces es si el sup. fiscal primario fue el requerido para mantener el ratio Deuda… https://t.co/vyWVxRrlbD pic.twitter.com/VJzB2b5ZuL

Con astucia, Santiago Bausili le puso un plazo mínimo de permanencia de seis meses a las golondrinas que vengan a hacer otoño. Sólo podrán migrar una vez pasada la temporada de elecciones.

En paralelo, Javier Milei advirtió al agro que, si no vende la cosecha ahora, volverá a subir las retenciones y bajará más el tipo de cambio. Caputo festejó que los supermercados rechacen listas de precios con aumentos que ASU, la entidad que los agrupa, calificó de “desmedidos y/o especulativos”. Y volvió a festejar el jueves: “Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”, tuiteó.

El martes, los supermercados comenzaron a recibir las nuevas listas. Se quejaban de que las cuatro grandes aceiteras enviaron aumentos similares, del 9%. También apuntaron a Unilever, con listas de ese calibre para productos de higiene. El jueves, Molinos puso las listas en pausa: la negociación con las grandes tiendas continuará, dijeron a Letra P.

Con el consumo en baja, Toto Caputo presionó a alimenticias.

La consultora especializada Scentia midió que, en marzo, el consumo en los supermercados acumuló su decimoquinta baja consecutiva, al caer 5,4% anual. Acumula un retroceso de casi 9% anual en el trimestre. En Economía dicen que la medición mensual da mejor, pero la comparativa es contra el peor momento de la recesión que provocó el plan económico de Milei y Caputo desde diciembre de 2023. Contra ese piso, las ventas cayeron aún más.

Salarios a la baja

Las ventas caen porque el poder de compra no se recupera. Según la consultora C-P, en marzo se profundizará la caída del salario en lo que va de 2025. Las paritarias de enero y febrero promediaron 1,5% mensual, contra un IPC de 2,2% en enero y de 2,4% en febrero. El Gobierno avisó que no relajará la férrea oposición de la Secretaría de Trabajo a homologar convenios que no empiecen con 1 en la variación mensual.

Caputo remarcó que, en la cuenta del Gobierno, los salarios crecieron 10 puntos reales. Luis Campos, investigador de la CTA-Autónoma, lo calificó de “engañoso”: “La principal razón de la suba de salarios en el sector privado en los últimos meses parece haber sido el aumento de las horas trabajadas. Más ingreso por más trabajo”.

El lunes, el dólar mayorista abrirá a $ 1.122, con una suba de menos de 5% desde el último cierre con cepo. Es una cotización menor a la del extinto dólar blend, de $ 1.130, que regía para el agro y los commodities, como el girasol y el trigo. La consultora Equilibra estimó una inflación de 4% para abril, apenas superior a la de marzo. El trade de Caputo cierra si la inflación no se desmadra.

Dólares para llegar a las elecciones

La estabilidad de precios con dólar libre pero con los anabólicos del carry trade recargado puede llegar hasta las elecciones. El Banco Central dijo que solo comprará reservas si baja de $ 1.000.

La duda es cómo acumulará USD 4.000 millones netos a fin de año. Esa es la meta del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Fondo midió reservas negativas de USD 4.900 millones a mediados de marzo, que habrían llegado a -USD 8.000 millones al 7 de abril, según la consultora Epyca. Según el acuerdo, la acumulacion debe ser neta de lo que mande el Fondo.

El FMI exige sumar USD 4000 millones de reservas netas a fin de año.

“Los desembolsos del Fondo no cuentan, pero sí los de otros organismos multilaterales y el repo con bancos”, dijo a Letra P Matías Surt, director de la consultora Inveq. “Por eso, los funcionarios dicen que cumplen con la meta de junio”, añadió. Para el 13 de junio, las reservas netas deben ser negativas en -USD 500 millones.

“El Gobierno enfrenta pagos moderados de deuda en mayo y junio (aproximadamente USD 1000 millones por mes), pero más de USD 5.000 millones en julio y USD 3.000 millones en agosto”, enumeró Epyca.

“La única base para esta apuesta en el corto plazo es la conjunción de la liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa con la renovación del carry trade en los meses previos a las elecciones”, prosiguió la consultora que dirige Martín Kalos. “Pero en caso de ocurrir, significaría que la transformación del esquema cambiario no solucionó ninguno de los dos problemas que llevó a esa modificación en primer lugar: ni la falta de acumulación de Reservas ni la excesiva baratura del dólar”, agregó.

Viajar es barato (tiembla el FMI)

Este jueves, los cruces de la cordillera de Los Andes amanecieron con filas de cuatro horas para pasar a Chile. Viajar al exterior y comprar afuera ahora es más barato: si la clase media alta lo hacía con un dólar de $ 1.350, con una divisa de $ 1.160 como la que vendió el Banco Nación el miércoles podrá traer más cosas.

El plan “platita dulce” necesita dólar barato para planchar tarifas y precios internos -aunque producir localmente siga siendo caro- e impulsar el frenesí de consumo del que puede comprar verdes.

Esos dólares deberían venir de las exportaciones de Vaca Muerta y el agro y de las inversiones que el RIGI habilita en energía y minería. Llevará un tiempo. Vaca Muerta bate récords de producción, pero apenas alcanza para compensar la suba de las importaciones en el primer trimestre. El superávit comercial se deterioró, pero la balanza sigue positiva gracias al empuje de la explotación no convencional.

La Cámara de Empresas Mineras celebró la apertura del cepo que tanto reclamaba y le dijo a Letra P que ya hay varios proyectos en vías de acelerar, presentados en el RIGI. Esos dólares no entrarán de un día para otro.

Mientras tanto, el plan necesita de la bicicleta financiera. El FMI ya avisó que es riesgoso: “La exposición del Fondo alcanzaría un máximo de 43.100 millones de DEG (N. de la R.: USD 60.000 millones) en 2026 (la mayor exposición en la historia del Fondo)”, escribió el staff técnico en el acuerdo. “Superaría el 100% de las reservas internacionales brutas hasta finales de 2027 y se mantendría por encima del 1000% de la cuota hasta finales de 2029”, agregó.

Si Caputo festeja su trade de corto plazo, el FMI parece sufrirlo.