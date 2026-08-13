Urban Cities realizó una nueva escala federal en Junín y llegará a la Usina del Arte en septiembre

Urban Cities , el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, realizó una nueva escala de su recorrido nacional en Junín, donde reunió a funcionarios, especialistas y referentes vinculados con la innovación y la gestión pública. La iniciativa continuará en septiembre con un nuevo encuentro en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada desarrollada en el distrito ubicado en el noroeste bonaerense formó parte de la agenda federal que impulsa Urban Cities con el objetivo de generar espacios de intercambio sobre transformación digital, innovación, seguridad, educación y modernización del Estado. El encuentro permitió presentar experiencias locales y poner en discusión los desafíos que enfrentan las ciudades ante los cambios tecnológicos.

La actividad tuvo lugar en la Escuela de Innovación y Tecnología de Junín y contó con la participación de representantes del ámbito público, académico y profesional. Durante el encuentro se expusieron distintas políticas y herramientas vinculadas con la incorporación de tecnología a la gestión cotidiana de los municipios.

Uno de los ejes del encuentro estuvo dedicado a las políticas de seguridad ciudadana y prevención. En ese marco, se presentaron iniciativas aplicadas en Junín, entre ellas Cámaras Tranqueras Conectadas, Ojos en Alerta y el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La agenda también incluyó un espacio destinado al concepto de Ciudad del Conocimiento y a las políticas vinculadas con educación e innovación. Allí se expusieron experiencias como la Escuela de Robótica, los Nodos y la Escuela de Innovación y Tecnología, además de herramientas orientadas a la modernización administrativa y la digitalización de servicios.

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El director de Urban Cities, Maximiliano Costantinis, destacó la elección de Junín como sede del recorrido federal por el trabajo realizado en materia de tecnología e innovación. La propuesta busca que diferentes ciudades puedan compartir modelos de gestión, iniciativas y soluciones que luego puedan ser analizadas o adaptadas en otros distritos.

El encuentro también contó con la presencia del intendente de Junín, Juan Fiorini, y del senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, entre otros representantes. Ambos participaron de la actividad y expusieron sobre algunas de las políticas implementadas en el distrito.

El próximo encuentro de Urban Cities será en la Usina del Arte

La escala en Junín funciona como parte del camino hacia el próximo gran encuentro de Urban Cities, que se realizará en septiembre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria reunirá a representantes de gobiernos, empresas, universidades y especialistas para debatir sobre el futuro de las ciudades y las nuevas herramientas disponibles para mejorar la gestión pública. La agenda tendrá como ejes la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la gobernanza, la movilidad, la sostenibilidad y la infraestructura tecnológica.

Con su recorrido federal, Urban Cities busca consolidar un ámbito de intercambio entre distintos niveles de gobierno, el sector privado y el mundo académico. La propuesta apunta a poner en común experiencias concretas y analizar cómo la incorporación de nuevas tecnologías puede transformar la administración de las ciudades y su vínculo con la ciudadanía.

El encuentro de septiembre en la Usina del Arte será la próxima instancia de esa agenda y concentrará el debate sobre los principales desafíos que atraviesan las ciudades frente a la aceleración tecnológica y las nuevas demandas de gestión.