Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
NUEVA ERA

Urban Cities realizó una nueva escala federal en Junín y llegará a la Usina del Arte en septiembre

El encuentro reunió a referentes públicos y privados para debatir sobre innovación, seguridad, educación y modernización de las ciudades.

Por Letra P | Periodismo Político
WhatsApp Image 2026-08-19 at 19.23.09

Urban Cities, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, realizó una nueva escala de su recorrido nacional en Junín, donde reunió a funcionarios, especialistas y referentes vinculados con la innovación y la gestión pública. La iniciativa continuará en septiembre con un nuevo encuentro en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Dámaso Larraburu, un histórico de la política de Bahía Blanca 
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Un histórico asoma en Bahía Blanca: Dámaso Larraburu evalúa ser candidato con respaldo de Scioli

La jornada desarrollada en el distrito ubicado en el noroeste bonaerense formó parte de la agenda federal que impulsa Urban Cities con el objetivo de generar espacios de intercambio sobre transformación digital, innovación, seguridad, educación y modernización del Estado. El encuentro permitió presentar experiencias locales y poner en discusión los desafíos que enfrentan las ciudades ante los cambios tecnológicos.

La actividad tuvo lugar en la Escuela de Innovación y Tecnología de Junín y contó con la participación de representantes del ámbito público, académico y profesional. Durante el encuentro se expusieron distintas políticas y herramientas vinculadas con la incorporación de tecnología a la gestión cotidiana de los municipios.

Urban Cities puso el foco en seguridad, tecnología e innovación

Uno de los ejes del encuentro estuvo dedicado a las políticas de seguridad ciudadana y prevención. En ese marco, se presentaron iniciativas aplicadas en Junín, entre ellas Cámaras Tranqueras Conectadas, Ojos en Alerta y el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La agenda también incluyó un espacio destinado al concepto de Ciudad del Conocimiento y a las políticas vinculadas con educación e innovación. Allí se expusieron experiencias como la Escuela de Robótica, los Nodos y la Escuela de Innovación y Tecnología, además de herramientas orientadas a la modernización administrativa y la digitalización de servicios.

El director de Urban Cities, Maximiliano Costantinis, destacó la elección de Junín como sede del recorrido federal por el trabajo realizado en materia de tecnología e innovación. La propuesta busca que diferentes ciudades puedan compartir modelos de gestión, iniciativas y soluciones que luego puedan ser analizadas o adaptadas en otros distritos.

El encuentro también contó con la presencia del intendente de Junín, Juan Fiorini, y del senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, entre otros representantes. Ambos participaron de la actividad y expusieron sobre algunas de las políticas implementadas en el distrito.

El próximo encuentro de Urban Cities será en la Usina del Arte

La escala en Junín funciona como parte del camino hacia el próximo gran encuentro de Urban Cities, que se realizará en septiembre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria reunirá a representantes de gobiernos, empresas, universidades y especialistas para debatir sobre el futuro de las ciudades y las nuevas herramientas disponibles para mejorar la gestión pública. La agenda tendrá como ejes la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la gobernanza, la movilidad, la sostenibilidad y la infraestructura tecnológica.

Con su recorrido federal, Urban Cities busca consolidar un ámbito de intercambio entre distintos niveles de gobierno, el sector privado y el mundo académico. La propuesta apunta a poner en común experiencias concretas y analizar cómo la incorporación de nuevas tecnologías puede transformar la administración de las ciudades y su vínculo con la ciudadanía.

El encuentro de septiembre en la Usina del Arte será la próxima instancia de esa agenda y concentrará el debate sobre los principales desafíos que atraviesan las ciudades frente a la aceleración tecnológica y las nuevas demandas de gestión.

Temas
Notas Relacionadas
Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia.
OLA DE INSEGURIDAD

Mientras Neme no logra controlar Mar del Plata, Montenegro afirma que no ve razones para volver

La violencia agita la calle y pone en jaque a la administración interina. Sobrevuelan versiones sobre un regreso del senador. Mapa 2027 en la mira.
Axel Kicillof con Florencia Saintout. La titular del Instituto Cultural cuestionó el rol de OCEBA en el apagón en La Plata 
TENSIÓN CAPITAL

Apagón en La Plata: el kirchnerismo cuestiona a Kicillof y al Oceba

Florencia Saintout cuestionó el rol de Oceba sobre la empresa en medio de la crisis por el apagón, que también tensó al gabinete bonaerense.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ninguno al poder, la consigna que se cuela en la pelea entre Javier Milei y el peronismo.
NO SABE/NO CONTESTA/NO LE INTERESA

La indiferencia al poder

Por  Marcelo Falak
José Luis Espert en el streaming de 0221.com.ar (Foto: AG La Plata).
¡MIRÁ QUIÉN VINO!

Reapareció Espert: presentó su descargo por el caso Machado y negó haber lavado dinero

Por  Letra P | Periodismo Político
Hugo Passalacqua farmea aura y pone a Misiones en el centro del debate político nacional.
FARMEANDO AURA

Passalacqua sube en las encuestas y acumula poder en Misiones tras la ruptura con Rovira

Por  Letra P | Periodismo Político
El pliego de la privatización de las vías del Belgrano Cargas
EXCLUSIVO

El pliego de la privatización de las vías del Belgrano Cargas

Por  Antonio Rossi