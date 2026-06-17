Universidad de Rosario: el radicalismo va por la federación estudiantil con el peronismo en alza y LLA lejos

Universidad de Rosario: el radicalismo va por la FUR frente a un peronismo en alza y libertarios relegados

El radicalismo encolumnado detrás del rector de la Universidad de Rosario ( UNR ) , Franco Bartolacci , se encamina a retener por quinto año consecutivo la Federación Universitaria de Rosario , el órgano que reúne a los centros de estudiantes de todas las facultades de la ciudad.

Del otro lado, el peronismo llega a la elección de este jueves en alza después de quedarse con la conducción de la Facultad de Humanidades y Artes , uno de los batacazos del año, mientras la izquierda conserva volumen propio en varias facultades y la escudería libertaria sigue lejos de meterse en la disputa grande.

Al igual que otras instancias de la política en las universidades , la conducción de la FUR no se define por el voto directo del estudiantado. Por el contrario, se ordena mediante un sistema de representación que traduce los resultados de cada facultad en delegados —llamados tradicionalmente “cartones”— para la elección.

Así, las distintas fuerzas conocen desde abril, cuando se eligieron representantes de cada facultad, cuáles son sus cartas. A partir de esas barajas se abre un largo período de negociación, en el que cada espacio intenta ordenar alianzas, condicionar el reparto y llegar con volumen propio a la definición.

Sin embargo, aunque la rosca está abierta, no se esperan sorpresas. Con seis centros de estudiantes sobre 12, el espacio de Bartolacci, denominado Reformismo en Acción , tiene todo para retener la federación. Incluso una eventual suma de los sectores opositores quedaría lejos de igualar el entramado que Franja Morada y sus aliados vienen tejiendo dentro de la UNR bajo la tutela del también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN) .

image El actual presidente de la Federación Universitaria de Rosario, Alejo Rossi.

Los centros radicales en Ciencia Política, Derecho, Agrarias, Psicología y Odontología, sumados a la alianza con los exsocialistas de Económicas, blindan una conducción que también se fortalece con los resultados en facultades donde no gobiernan, pero logran entrar en el reparto de delegados.

Del otro lado, la izquierda encabezada por Alde —expresión del Partido Comunista Revolucionario en la universidad— revalidará la secretaría general con sus centros de Arquitectura y Ciencias Médicas. El peronismo, en tanto, puede cerrar uno de sus mejores desempeños de los últimos años si logra la alquimia entre el longevo centro de estudiantes de Veterinarias, facultad ubicada en Casilda, y el batacazo que consiguió este año en Humanidades y Artes.

La Libertad Avanza, por ahora, aparece más atrás. La tropa de Romina Diez en la UNR logró un puñado de "cartones", pero no conduce ningún centro de estudiantes y llega a la discusión lejos de condicionar el reparto.

La jugada radical para levantar perfil en territorio peronista

Por estas horas, varios sectores anticipan que la próxima presidencia de la FUR saldría de Somos, la agrupación estudiantil reformista de la Facultad de Humanidades y Artes. En ese sentido, toma fuerza el nombre de Karen Lingenfelder, militante de esa tribu.

Hoy el cargo está en manos de Alejo Rossi, dirigente de Ciencia Política y RRII, la facultad del rector Franco Bartolacci, del actual titular de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, y de la decana Cintia Pinillos, una de las candidatas que se orejean para el próximo mandato en el rectorado.

La definición, aunque todavía sujeta a cambios, no es menor: se trata de la casa de estudios donde el peronismo encabezado por la agrupación Oktubre dio uno de los golpes más fuertes del año y que ahora aparece como uno de los territorios centrales del armado universitario justicialista.

image Oktubre, la agrupación peronista que conduce el Centro de Estudiantes en la facultad de Humanidades y Artes de Rosario.

El radicalismo llegó a 2026 con expectativas de pelear mano a mano el centro de estudiantes, pero terminó más lejos de lo esperado. Aun así, no da por cerrada esa pelea y mira 2027 como una oportunidad para intentar dar vuelta el tablero con perfiles reforzados por el roce de la federación.

El dato, sin embargo, no queda solo en el claustro estudiantil, porque Humanidades también pesa en la rosca de arriba. Es la facultad que conduce Alejandro “Pirucho” Vila, uno de los nombres que asoma dentro del oficialismo, junto a Pinillos, para suceder en el rectorado a Franco Bartolacci.