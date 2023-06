Una diputada de Bullrich será presidenta de la comisión de Libertad de Expresión en Diputados

Wolff era aliado de Bullrich en 2020, cuando fue elegido para ese cargo, pero el año pasado se alejó para trabajar con Larreta. La exministra logró mantener el lugar con Ajmechet, una politóloga que llegó al Congreso en las últimas elecciones legislativas, en la lista que encabezó María Eugenia Vidal . Las presidencias de comisiones siempre aportan una cuota de poder interno que Bullrich no quiso ceder.

Ajmechet no la pasó bien en campaña, porque le recordaron viejos tuit suyos en los que negaba la soberanía argentina en las islas Malvinas. "Las falkland islands son de los kelpers", había posteado. Tuvo que pedir disculpas.

La comisión de Libertad de Expresión no recibe proyectos para tratar, pero oficia de foro sobre debates públicos sobre casos de censura, algunos de repercusión pública. El año pasado, Wolff recibió una denuncia del periodista Jorge Rial por su despido en el canal América TV. Lo invitó a exponer, pero prefirió no asistir, porque debía cruzarse con el dueño de la señal, Daniel Vila, a quien había denunciado por amenazas. "Sólo intentaron cumplir burocráticamente y poner en el mismo plano al empresario de medios poderoso que amenaza con la victima. Una locura que no sorprende de ignorantes con carné", rechazó la invitación el periodista, en su cuenta por Twitter.

Otra denuncia que se trató el año pasado fue la del diputado Ricardo López Murphy por un escrache que sufrió en la Universidad de Buenos Aires. Pero no encontró respaldo del Frente de Todos. “Parte de la libertad de expresión es que todos los sectores puedan expresarse”, lo cruzó el oficialista Pablo Carro.