Desde que comenzó el año electoral, los dos principales precandidatos a la gobernación de Buenos Aires del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo, no pararon de sumar kilómetros en la provincia que pretenden gobernar. Nadie tiene dudas de que son los únicos postulantes verdaderos pese a que en la grilla hay otros tres anotados: Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. La peregrinación por el territorio es constante, pero, en parte, el futuro electoral de cada uno está atado a los acuerdos que logren cerrar con otros espacios que conforman Juntos, como la UCR, la Coalición Cívica y otros sectores del partido amarillo que caminan por el centro de esa disputa mano a mano. Ambos caminan con el objetivo de ensanchar sus espaldas, pero saben al mismo tiempo que la suerte de uno está atada a la del otro. ¿Hay chances de que finalmente se enfrenten en una interna? Sí, pero no puede descartarse que la pelea planteada desde hace meses termine configurando sólo una estrategia de beneficio mutuo para pescar en peceras distintas. En el enfrentamiento entre estos dos viejos conocidos subyace un pacto de no agresión que oportunamente podría transformarse en algo más: una candidatura única definida por el martillo de las encuestas al filo del cierre de listas.