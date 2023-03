Tucumán: Cano va por la intendencia de San Miguel y se ahonda la ruptura de JxC

Sin embargo, la jugada radical más fuerte fue la inscripción de la candidatura para la intendencia de San Miguel de José Cano . Exlegislador provincial, dos veces candidato a gobernador, exsenador y exdiputado nacional, Cano aparece como un rival serio para enfrentar a la figura que bendiga Alfaro para intentar sucederlo, ya que el intendente no tiene chances de competir por otro mandato.

https://twitter.com/JCanoOK/status/1632842099379912708 ¡Miren con quién estoy! Hoy me saqué una selfie con Luis Brandoni, junto a @AscarateLidia en el almuerzo organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. ¡Vamos la @UCRNacional! pic.twitter.com/MXq091JWxf — José Cano (@JCanoOK) March 6, 2023

"Con la dispersión que habrá en el electorado de la capital, si JxC no se une es posible imaginar una buena elección del radicalismo, porque Cano logró el apoyo de todos los sectores del partido y eso contribuiría a ganar concejales propios", señaló a Letra P un exlegislador provincial boina blanca que apoyó la movida que dejó perplejos al alfarismo y a los interventores del PRO. Un plus a favor del odontólogo radical, se señaló, es que mantiene diálogo habitual con el expresidente Mauricio Macri, quien sigue de cerca la situación de JxC en Tucumán: se trata del quinto distrito electoral y un error en la estrategia electoral opositora podría impactar en el escenario nacional.

Con todo, todavía no se han cerrado todos los caminos para que vea la luz una fórmula integrada por Sánchez y Alfaro, aunque el orden de la dupla es el obstáculo hasta ahora insalvable. Esta opción tiene fecha de vencimiento el 12 de abril. Ese día, por decisión de la Junta Electoral, vence el plazo para que todos los partidos y frentes presenten sus listas de candidatos y de acoples que acompañarán las postulaciones para cargos ejecutivos para la gobernación e intendencias. Es decir, hasta esa jornada es posible que con un festival de renuncias y dando de baja alguna alianza se cristalice un binomio que los tenga como protagonistas. La tarea para zurcir esos acuerdos requerirá de una delicada ingeniería que a esta altura parece difícil de concretar, pero que no se descarta. "Germán no ha cerrado las puertas, pero todo se está haciendo cuesta arriba", reflexionó ante Letra P un concejal afín al intendente capitalino.

También en las últimas horas se sumó a tablero electoral otro dato que podría generar mucha más confusión en el electorado opositor si la fractura no logra soldarse. La Junta Electoral rechazó la impugnación por el nombre que pesaba sobre la inscripción de la alianza "Frente Juntos para Cambiar Tucumán", que registró el alfarismo a través de los sellos de los partidos Compromiso Ciudadano Independiente y Partido de las Ciudades en Acción. Antes, la JEP había tomado una decisión similar cuando el PRO impugnó la denominación del frente "Juntos por el Cambio" que gestionó la UCR que lidera Sánchez. Es decir, de ir por separado, habrá en el cuarto oscuro dos boletas casi con la misma denominación.

"Si bien ambos frentes empiezan con la misma palabra, las restantes no coinciden". En rigor, el alfarismo le agregó la palabra Tucumán, por lo que para la JEP "aleja cualquier posibilidad de confusión". La resolución, ya publicada en el Boletín Oficial, fue firmada por las autoridades de la Junta: Daniel Leiva, por la Corte Suprema de Justicia local; Estela Giffoniello, subrogante por el Ministerio Público Fiscal, y Washington Navarro Dávila, ministro de la Defensa.