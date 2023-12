El presidente Javier Milei busca bajar el sueldo que tiene asignado como jefe de Estado y reducir los del funcionariado que trabaja en secretarías y subsecretarías de gobierno. Su intención es mostrar un gesto de austeridad ante una sociedad en efervescencia, golpeada por el decretazo que él firmó y que desregula el mercado laboral y la economía. No obstante, con la inflación volando y la gente comenzando a ganar la calle, el gesto parece una gota de agua en el desierto.

Para modificar la escala salarial del jefe de Estado y de los cargos jerárquicos del Ejecutivo es necesaria la aprobación del Congreso porque no es un mero trámite administrativo. De no conseguirla en extraordinarias u ordinarias, Milei podría congelar los sueldos del gabinete y de responsables de las subsecretarías, algo que realizó el expresidente Alberto Fernández en 2020 durante la pandemia de Covid-19.

De avanzar con la justicia, Mieli sumaría un obstáculo en la relación con la Corte Suprema, que ya le avisó que necesitará más fondos para su funcionamiento, después de la prórroga del Presupuesto 2023.

Mientras avanza con la decisión, Milei negocia con los gobernadores por Ganancias. Los de Juntos por el Cambio (JxC) esperan un guiño para que las provincias del sur, entre ellas Chubut, a cargo de Ignacio Torres, tengan una clasificación especial en el mínimo no imponible que deje afuera el plus salarial por “zona desfavorable”, que es entre un 20% y 25% más.

Además, Milei no cederá ante el pedido de los gobernadores peronistas, con el de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la cabeza, de coparticipar la mitad del impuesto al cheque. “No vamos a coparticipar un impuesto que no debería existir porque una vez que lo hacemos no lo podemos derogar nunca más”, explicó alguien del entorno presidencial.