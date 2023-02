Todo sigue igual: a 48 horas, la mesa del FdT no tiene patas ni cabeza

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires ) Los días pasan y la mesa convocada por el Presidente, Alberto Fernández , para el próximo jueves 16 de febrero sigue sin patas ni cabeza. A 48 horas del convite, las principales figuras del Frente de Todos no saben aún quienes irán, menos aún cual será la dinámica del encuentro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , sigue sin invitación y desde La Plata desconfían de la voluntad del primer mandatario de que la mesa se concrete con éxito. Las especulaciones y versiones entre otras tribus están a la orden del día.

“A Axel no lo convocaron a ninguna reunión” asegura desde un despacho contiguo al del gobernador, y analizan que las desavenencias tiene que ver con una intención del Presidente de boicotear la reunión que el mismo convocó, pero claro, presionado por sus socios en la coalición de gobierno. “Alberto no quiere que la reunión suceda, por eso genera este quilombo, para que no pase”, sostiene la fuente.