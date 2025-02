Todo por el rating: Karina Milei quiere que la gente vea el 1M por TV y no moviliza

Pese al ímpetu libertario de los últimos meses, Karina Milei decidió que no movilizará a la militancia libertaria ni pondrá en marcha el aparato de La Libertad Avanza para el 1M. Con restricciones a la prensa dentro del Congreso y sin problemas afuera, la secretaria general de la Presidencia apuesta a agrandar el rating del discurso de Javier Milei , que nuevamente será transmitido en pleno prime time de la televisión.

El Jefe no utilizará ni las herramientas del partido que fundó en septiembre del 2024, ni de las distintas agrupaciones que nacieron al calor de su conducción, para darle volumen político a la apertura de sesiones legislativas que encabezará su hermano. En la Casa Rosada, no obstante, no descartan personas autoconvocadas en las inmediaciones del Palacio, si bien el objetivo oficial es que la ciudadanía siga desde sus casas el discurso: en la previa de los feriados de carnaval, el sábado a las 21 habrá cadena nacional.