El peronismo nucleado en el frente Más Para Entre Ríos camina la provincia con una certeza: no todo está dicho para el 22 de octubre en la provincia. Lo que hasta hace algunos meses parecía número puesto, empezó a encontrar matices cuando el oficialismo decidió salir a recorrer, pueblo por pueblo, la diversa geografía entrerriana. A pesar del resultado adverso en las PASO, que arrojó 7 puntos arriba a Juntos por el Cambio, en el peronismo encuentran al menos dos razones para proyectar una victoria electoral el 22 de octubre: las encuestas propias, que les muestran un escenario de angostísima diferencia entre Adán Bahl y Rogelio Frigerio , su principal competidor; y el crecimiento de Sergio Massa , que los alienta a apostar por un arrastre de arriba hacia abajo. Como tercer elemento, cuentan a favor la tracción de abajo hacia arriba que, descartan, aportarán los intendentes fuertes en sus territorios.

La figura del candidato Bahl, el más votado en términos individuales el 13 de agosto, es en sí misma la apuesta central. Su equipo de campaña destaca el vínculo que construyó con los candidatos en cada ciudad. Hablan de una “relación fuerte” en los pequeños pueblos, a donde ponen el foco para aportar a la sumatoria final. En estos días de recorridas, el candidato visitó lugares que hacía tiempo no pisaba la dirigencia peronista y eso es valorado en las comarcas.

“El error es encuestar a Beto o Frigerio en contra de sí mismos. En los pueblos pequeños no podés encuestar a los candidatos a gobernador porque el peronismo se basa en los poderes territoriales, siempre fue así”, grafican.

Sobre las lecturas de las encuestas, en el círculo más cercano a Bahl tienen en claro que en las elecciones nacionales lo que menos impacto tiene es el candidato a gobernador. “Pero acá hay dos candidatos taquilleros, y eso nunca se dio. No son tan sándwiches como se estima en otras provincias, por eso en octubre veremos qué pesa más, si los locales o el nacional”, desafían.

En el equipo, anotan como tanto a favor los apoyos gremiales e institucionales que el peronismo exhibió durante toda la campaña. La CGT regional y gremios y sindicatos de manera particular se expresaron a favor de la fórmula oficialista. También mostraron reuniones con cámaras del sector productivo, y resaltan entre las fortalezas del candidato los vínculos que tiene con los entes colegiados, todos con sede en la capital. Además, recuerdan que los guiños de un sector del radicalismo no alineado con Frigerio son un capital político que no es para despreciar.