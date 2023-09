Bahl retruca a Frigerio y fortalece Paraná para hacer diferencia el 22-O

A poco más de un mes de las elecciones generales en la provincia, Adán Bahl no descuida el terruño propio. En este marco, el candidato a gobernador de Más para Entre Ríos visitó junto al mandatario Gustavo Bordet y a la candidata a sucederlo en la intendencia de Paraná, Rosario Romero , las obras de un nuevo shopping pronto a inaugurarse en la capital provincial. Con la certeza de haber superado la interna, el peronismo acelera y encara en la ciudad del candidato para hacer la diferencia que necesita en la provincia.

El equipo de Romero promete mucha presencia en los barrios. Van a realizar, por lo menos, una caminata por cada una de las 18 seccionales hasta el 22 de octubre y, en alguna de ellas, cerrarán con un acto. Mística, pero sin grandes concentraciones que molesten a los vecinos es una de las consignas de trabajo que se propusieron.

“Casa por casa”, es el lema que ya circula en los flyers de las convocatorias. Sobre estas caminatas Letra P supo que el gobernador comprometió su participación en una de ellas para acompañar a su ministra de Gobierno; y Bahl hizo lo propio para por lo menos otra de las recorridas. Todas acciones que ratifican el objetivo de hacer en Paraná, la ciudad gobernada por Bahl, la diferencia suficiente para equilibrar el interior de la provincia.

Además de estas recorridas típicas de campaña, la candidata a la intendencia enfocó su agenda de campaña en reuniones con sectores específicos, como el del deporte, discapacidad, comerciantes, entre otros.

Dos de los ejes de la campaña con que triunfó en las PASO fueron la continuidad de la gestión de Bahl en materia de orden (administrativo, fiscal y de funcionamiento de las reparticiones municipales) y obras.

A esto le suma, por estas horas, seguridad, ya que en su carácter de ministra de Gobierno de la provincia tiene a cargo el manejo de la policía provincial, lugar desde el cual promovió la adhesión a la ley federal que habilita a las provincias a perseguir el delito de narcomenudeo. "En este tema no le gana nadie, es la que más sabe y puede mostrar hechos", apunta a Letra P una colaboradora cercana a la candidata.

Paraná el peronismo junto a todos sus sectores internos.jpg Adán Bahl, José Cáceres, Rosario Romero, Julio Solanas, Blanca Osuna, Tomas Ledesma, Stefanía Cora, Juan Manuel Huss, Marcelo Casaretto, Andrea Zoff, Nicolas Mathieu, Tania Acebal, David Cáceres, Carina Ramos, Clelia Zapata, Fernanda Romero Carranza, José Kramer, Sergio Elizar, Sergio Granetto.

Unidad de sectores. Si bien el peronismo paranaense no logró una foto de unidad de los candidatos que compitieron en la interna, puesto que Gustavo Guzmán, que salió segundo, no apareció públicamente desde la campaña para las PASO, el viernes pasado en la sede provincial del Partido Justicialista se vieron las caras todos los sectores, incluido el de Julio Solanas, un diputado provincial que fue intendente de Paraná en dos oportunidades y que ofició de principal promotor de Guzmán. “El peronismo avanza unido en toda la provincia y Paraná no es la excepción”, proclamó Bahl luego de este encuentro, dando por finalizada la zaga por la unidad en la capital provincial.