Tensión en Entre Ríos: un intendente denuncia agresiones y se calienta la elección provincial

Weiss precisó que, al momento del escrache, en su casa se encontraba junto a su esposa y a sus hijos menores de edad. "Estamos sorprendidos, no logramos entender qué es lo que se busca con ese tipo de actitudes políticas en una comunidad que nos conocemos todos. Este tipo de actitudes solamente divide y confronta. Cuesta mucho tener que explicarle a un hijo que eso no es democracia", destacó.

El intendente aseguró que al frente de la caravana que asedió su casa estaba el candidato de JxC a la gobernación, Rogelio Frigerio ; el diputado y candidato a senador provincial Esteban Vitor y también el aspirante a intendente de la localidad, Andrés Villagra . Weiss expresó que las imágenes que se difundieron en las últimas horas prueban sus dichos y manifestó que no recibió"ningún tipo de disculpas" por parte de la coalición opositora.

"Al contrario, han dicho que eso no ha sido un hecho de violencia. Si eso no es violencia, que me expliquen qué es lo que quisieron hacer. Esto fue venir a generar un acto intimidatorio", agregó.