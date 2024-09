Sin autocrítica, Cristina Fernández de Kirchner les pegó al "exlibertario" Milei, al peronismo y a los gremios

La exmandataria señaló que "la inflación en Argentina está atada al movimiento del dólar" y no a la emisión monetaria ya que el ministro de Economía, Toto Caputo , reiteró en distintas oportunidades que el Gobierno no devaluará "porque sube la inflación". "Bienvenidos a la Argentina, el país en el que suelen morir todas las teorías", concluyó.

La ex titular del Senado enumeró los puntos en los que el peronismo cometió errores y se alejó de las personas que debería representar, pero no se incluyó como parte del proceso que llevó a terminar de esa manera. Fernández de Kirchner reclamó, principalmente, por la relación con las personas trabajadoras y los sindicatos.

Consideró que el peronismo "se torció" cuando "los trabajadores registrados no llegaron a cubrir la canasta básica total" y cuando "no recuperó el carácter universal que caracterizó a sus políticas sociales". También apuntó contra la convalidación del "préstamo multimillonario e irregular" del FMI y la foto del cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena y advirtió que eso "anuló la palabra presidencial".

A su vez, el movimiento "se desordenó" cuando "no advirtió la modificación de las relaciones laborales" lo que derivó en una crisis de representatividad sindical, "no construyó una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización", "no impulso la reversión del déficit fiscal", "no planteó una revisión y reforma profunda de la educación pública" y "no pudo superar el consignismo de la desigualdad social por un lado y el gatillo fácil por el otro para abordar un plan de seguridad de carácter integral".

La expresidenta reiteró que "es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume", como había remarcado en la el canal de streaming Gelatina, y comparó el avance tecnológico en el campo de la comunicación con "una trasformación de magnitudes similares a la imprenta de Gutenberg".

La carta completa de Cristina Fernández de Kirchner