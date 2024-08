Sergio Massa, el presidente que no fue: qué es y qué será de su vida

Hace unos 20 días que la consultora registra una baja sistemática de la imagen del Presidente . Coincide con un derrumbe adicional de la consideración sobre Karina Milei . La caída en la imagen presidencial, sin embargo, no se traduce en un operativo clamor del pasado. En general, las encuestas indican que la sociedad todavía responsabiliza a la gestión de Alberto Fernández y a Massa por la crisis económica. Esos números también empezaron a bajar, pero todavía son altos. La polarización se mantiene.

En la intimidad, el excandidato a presidente de UP dice que no piensa en candidaturas propias y que hará todo lo necesario para ayudar “en la construcción de un peronismo que sea competitivo”, con la unidad como piedra fundamental. “El único error que no puede cometer el peronismo es pelearse”, dice a quienes lo visitan en sus oficinas. Está convencido de que el peronismo va a ganar las elecciones en 2025. Dice que quien saque los pies del plato y compita por afuera “es porque quiere ayudar al Gobierno”.