Sergio Massa sacudió los carriles conocidos de su campaña al anunciar que su ministro de Economía no será una figura perteneciente a su fuerza política sino "alguien de otro sector", a quien ya apalabró. Ante la referencia, pronunciada en una entrevista brindada en el sensible distrito cordobés, la pregunta brotó por todas partes: ¿Quién? "Me piden que defina los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y no le dicen nada", se quejó pasando un segundo mensaje, el de la tan mentada inestabilidad emocional de Javier Milei. El nombre está, pero guardado bajo siete llaves. ¿Qué hay detrás de ese secreto?