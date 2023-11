Como fuere, fuentes consultadas por Letra P confirmaron que no habrá grandes actos en la provincia de Buenos Aires, un camino diferente al tomado para la campaña anterior, cuando UP encadenó Ensenada, Avellaneda y La Matanza para movilizar a la militancia. Tampoco prevén actos como los realizados por movimientos sociales y centrales gremiales. En el equipo de campaña de Massa coinciden en que en esta etapa esos actos pueden general rechazo por parte de un sector del electorado que no votó a UP en las dos instancias electorales anteriores, esa porción del electorado a la que intenta seducir para que no vote a Javier Milei.