Seis razones que sostienen la fiesta financiera de Javier Milei

Con todo, lo que ocurre no es unicausal y se podría matizar de muchos modos la buena nueva de la caída del riesgo país. Se podría argumentar que el rebote de la actividad, que será muy fuerte en los primeros meses del año, se explica en buena medida en la bajísima base de cálculo que dejó la megadevaluación de diciembre de 2023. También, que esa recuperación es desigual y que todavía no se siente plenamente en la industria y el comercio. Asimismo, que el consumo mejora poco a poco de la mano de los salarios, pero que eso reitera un patrón fragmentario, en el que hay que buscar con lupa qué sectores muestran dinamismo –los trabajadores formales y no todos– y cuáles no. Por otro lado, se podría mencionar la amenaza del atraso cambiario, que marida mal con la apertura importadora y genera ruido en un sector industrial que se espanta ante el nuevo mantra oficial de "adaptarse o morir".