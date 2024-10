Se picó en Diputados: José Luis Espert casi termina a las piñas con Castagnetto y Scioli cruzó a la tropa K

El ministro acusó a Tapia de no querer romper un status quo y "sostener esto como sea, me acuerdo que decía que no podía haber más de 20 equipos en primera división y hace poquito se aprobó un torneo de 30. No se está imponiendo nada, se busca dar una opción”, reiteró Scioli.

Daniel Scioli y los incendios forestales

El ministro se presentó con powert point con detalles de su gestión, en la que destacó temas variados como la promoción del uso de la inteligencia artificial para el deporte, la promoción de turismo interno y la creación de un Rigi para ese sector.

También defendió la eliminación del fideicomiso de la ley de bosques. "Queda mucho por trabajar y el Gobierno tiene para transferirle a todas las provincias el presupuesto designado a la ley: el 80 % de 2023 y el 25 % de fondos remanentes de 2022. Es decir, se cierra el fideicomiso pero no el fondo que se girará igual acorde a lo previsto".

Scioli se anticipó a las críticas por la falta de ayuda en los incendios forestales de Córdoba y aseguró que hubo una inversión de 3000 millones de pesos. Maximiliano Ferrero, de la Coalición Cívica, recordó que hay una ley de emergencia que obliga a poner más plata.

Scioli delegó las respuestas en la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal. “La emergencia fue promulgada y sigue adelante, pero que existen techos en las partidas", se defendió.

Pelea de José Luis Espert y Castagnetto

La reunión casi se va de cauce cuando Espert y Castagnetto tuvieron un duro cruce que amenazó con terminar la jornada antes de tiempo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VeBenaim/status/1848868775988498492&partner=&hide_thread=false Se re contra pudrió en la comisión de presupuesto y hacienda. El diputado Castagneto casi trompea a Espert mientras exponía Scioli. "A mi no me señalas", le decía pic.twitter.com/EGVhNMFwgN — Verónica Benaim (@VeBenaim) October 22, 2024

El conflicto se suscitó porque el economista le cortó la palabra a la diputada de izquierda Vanina Biassi, quien le recriminaba a Scioli su gestión como gobernador, con acusaciones variadas como las inundaciones en La Plata.

Solidario, el Kirchnerista Juan Pedrini hizo una pausa para que su colega pudiera hablar y Espert le cedió la palabra a Rogelio Iparraguirre, también de UP, y luego amenazó con cortar la reunión. "No, no, no podés hacer esto! ¡No podés ser tan chanta y autoritario!”, le gritó Pedrini.

Scioli le sugirió por lo bajo a Espert que no cerrada la reunión y cuando se retomó Castgnetto le recriminó su modo de conducir.

El economista le pidió calma señalándolo y no fue la mejor idea. "A mí no me señala nadie!. Vos me tenés que tratar bien”, le reclamó Castagneto y salió de su silla para abalanzarse sobre Espert.

“No me toqués”, le advertía el economista a un Castagneto que estaba dispuesto a pelear. "A nadie me señaló en mi vida”, le gritaba el exfutbolista. Espert apagó el micrófono y sin levantarse de su silla logró calmar a su colega, para que se retomaran las preguntas.

Sin Ley Lucio y con AUH

La comisión de Presupuesto se inició con la exposición de Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, quien en un discurso leído insistió, en más de una decena de oportunidades, en que su gestión se basa en “asistencialismo sin intermediación”.

“Casi el 90% del presupuesto se destinará a transferencia directa a las personas, sin intermediarios. Nos encargamos de poner la plata directamente en el bolsillo de quienes más lo necesitan”, remarcó la funcionaria, quien ni siquiera cuando tuvo que responder prescindió de la lectura literal de los apuntes.

Nano Lembo, quien está bajo la órbita de la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello (una de las funcionarias que no quiere asistir), destacó que habrá una suba de $ 4 billones de pesos para su sector, un "43 % más que el presupuesto vigente".

Aseguró que la prestación Alimentar será una prioridad para 2025, con el 72% del total del presupuesto; mientras que se espera un incremento del 20% en la subsecretaría de políticas familiares, con un desembolso de 65.800 millones.

Lembo sostuvo que la inversión en Asignación Universal por Hijo se incrementó en 374% y que cubren casi la totalidad de la canasta básica Destacó el aumento de las becas, que estaban congeladas desde 2022, pero chocó fuerte con la oposición cuando le recriminó el incumplimiento de Programas, como Brisas y la Ley Lucio, para prevenir la violencia familiar.

Esta última norma (que homenajea a Lucio Dupuy, un niño de cinco años asesinado por su madre y la pareja) ni siquiera formó parte del Presupuesto, aun cuando fue sancionada este año con respaldo del oficialismo. “Está ideologizada”, se excusó la funcionaria, ante una consulta de Julia Strada, de UP.

La funcionaria se cruzó con Victoria Tolosa Paz, quien reprochó la intención del Gobierno de eliminar el monotributo social. “Le herramienta está utilizada de manera incorrecta. Menos del 10% de los titulares emitían factura y desde 2021 que no se realizaban bajas por incompatibilidad o topes de ingresos brutos. Detectamos 62 mil incompatibilidades”.