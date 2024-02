Se inauguró el ciclo Encuentros "Esperanza Federal" organizado por la EJNK

La apertura estuvo a cargo de Quintela y de Trotta. “Abrimos este ciclo para discutir cómo anclamos al Justicialismo en la agenda del Siglo XXI. Hoy más que nunca tenemos que buscar nuevas respuestas a los problemas históricos, pero también nos tenemos que formular nuevas preguntas para los desafíos que vienen. El Peronismo no puede ser reaccionario, sino que debe liderar las nuevas demandas sociales con ideas nuevas. Porque tenemos por seguro que con esta gente que gobierna ahora, lo peor está por venir”, remarcó el exministro de Educación en su discurso de inicio.

“Es muy importante para nosotros estar aquí, dialogar con los compañeros y compañeras de las seis provincias del NOA, con nuestros amigos y compañeros de La Rioja que abrieron su provincia y corazón para recibir a los compañeros de Santiago, de Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Estas provincias son el territorio que más está sufriendo las políticas que pretende impulsar el gobierno de Javier Milei, es por eso estamos aquí”, agregó Trotta.

Por su parte, el gobernador Quintela se enfocó en remarcar que el peronismo "tiene que ser un administrador y un distribuidor de los diversos intereses que tiene una sociedad" y destacó: “Queremos un Estado presente para que actúe en donde la sociedad tiene un conflicto o donde haya una necesidad. No quiere decir que somos los que resolvemos todos los problemas, no es cierto. Como no es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo. Lo que queremos es la inclusión y la inclusión significa la dignificación de nuestra gente: con un buen trabajo, con una buena vivienda, garantizando que sus hijos tengan la posibilidad de educarse, de curarse y fundamentalmente de tener un plato digno en la mesa".

De esa manera, el mandatario de La Rioja respondió desde sus discursos a quienes acusan al peronismo de asistencialista. “Es mentira que a nosotros nos gustan los comedores infantiles, no es cierto, no nos queda otra para tener un sector vulnerable en nuestra sociedad. Pero paralelamente, mientras tengamos el comedor sabemos que saciamos un hambre. No es lo correcto, son políticas que deben tener un comienzo y un fin. El fin tiene que ser cuando ese padre de ese chico que va al comedor consigue su trabajo digno para que él le dé la comida en su casa. Ese es el peronismo”.

El secretario general del PJ Riojano Miguel Galeano, expresó: "Esta es la construcción de los nuevos liderazgos que está necesitando el partido justicialista, esto es un encuentro peronista y siempre en el peronismo Ricardo recuerda que las charreteras desaparecen, porque en el peronismo somos todos esencialmente militantes, somos personas que han abrazado una doctrina, una filosofía y una ideología que es la que nos guía y lleva a buscar el rumbo de la patria".

Seguidamente el intendente capitalino, Armando Molina, se refirió a la situación actual que atraviesa nuestro país y sostuvo que “necesitamos charretera, hoy hay gente herida con balas, con palos, y son pocos los que están pidiendo por ellos o son pocos los que están buscándolos, curándolos, las charreteras tienen que aparecer en este país, nos tienen que conducir, nos tienen que decir a donde debemos ir, eso es claridad, es compromiso y visión”.

Finalizada la apertura del encuentro, comenzó el debate sobre la necesidad de una descentralización productiva desde un enfoque federal en una Mesa de Desarrollo y Producción Regional.