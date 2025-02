Santiago Caputo pierde la magia

"Desde que Vadim Baranov había dimitido de su puesto de consejero del zar, las historias sobre él, lejos de extinguirse, se habían multiplicado. Es algo que sucede a veces. La mayoría de los poderosos extraen su aura de la posición que ocupan. A partir del momento en que la pierden, es como si los hubieran desenchufado de la corriente. Se desinflan como esos muñecos que hay en la entrada de los parques de atracciones. Nos cruzamos con ellos por la calle y no logramos comprender cómo tipos así pudieron suscitar tantas pasiones ". Así presenta Giuliano da Empoli a su criatura, El Mago del Kremlin, con quien Santiago Caputo , el hasta ahora todopoderoso asesor de Javier Milei , gusta identificarse. Por eso y por muchos guiños en sus posteos, la cuenta de Twitter que bajaba violenta línea de extrema derecha detrás del seudónimo "Nicola Brandeis" –cerrada tiempo atrás y recreada en otras– fue atribuida en su momento al Mago de la Casa Rosada .

"No hace falta ningún vigor para conquistar algo, lo que sea –decía él–, ya que todo está podrido y se deja someter ; lo que importa es saber soltar, saber dejar ir", escribió Da Empoli que escribió alguna vez Brandeis.

El revuelo por la difusión de la intervención de Caputo en la charla que el Presidente mantenía con su asesor de imagen Jonatan Viale parece haberlo metido en un huracán. Tanto es así que una nota de Jonathan Heguier en El Destape indicó que hasta llegó a presentar su renuncia. Sin embargo, la sangre no debería llegar al río: dicen que a Caputo le espera una temporada, se verá si larga o breve, en el purgatorio . Todavía no ha llegado el momento de preguntarnos cómo pudo ese tipo suscitar tantas pasiones.

¿En qué te han convertido, Javier Milei?

El enojo de Milei con su asesor –con Caputo, no con Viale– no se vincula con una súbita sensibilidad sobre el valor del trabajo periodístico, sino con el daño que le causó a su autoridad: la filtración –todavía opaca– de un tramo de la entrevista que no debía ver la luzexpuso al Presidente como un hombre manipulado, débil e incapaz de cuidarse a sí mismo.