Santa Fe y la teoría de los tercios, según Maximiliano Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro se concentra absolutamente en la gestión. Con la seguridad y la producción como banderas principales, el radical tiene bien en claro que oficialismo y futuro no serán sinónimos si la aprobación de su trabajo no es elevado.

En nuestra gestión, la seguridad de los santafesinos es una prioridad absoluta. En estos primeros 8 meses, incorporamos 940 patrulleros y avanzamos en la licitación de 500 motos policiales, todo gracias a un proceso de compra eficiente que asegura que cada recurso del Estado se… pic.twitter.com/7J2PiwPqsr — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 16, 2024

Unidos revalidará su trabajo en la primera y particularmente el pullarismo cree que La Libertad Avanza (LLA) solo podrá presentar candidaturas competitivas en grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y un par más. No más. Son las dos localidades más grandes de la provincia, no es poco, pero no llegan a representar el 50 por ciento del padrón santafesino.