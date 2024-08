Santa Fe: Pablo Cococcioni ratificó ante la Corte Suprema el plan de Pullaro para la Justicia

De unas 84 vacantes de jueces que la Corte señala que es necesario cubrir, Cococcioni y Mascheroni informaron que en el corto plazo sólo se cubrirán 18 de juzgados en materia no penal, que son los que el Ejecutivo considera prioridad, lo urgente.

A pesar de que la relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la Corte se desenvolvió bajo tensión desde el inicio del mandato del dirigente radical, la visita de Cococcioni y Mascheroni no reflejó ese clima. Por el contrario, el ministro de Seguridad y Justicia, que es el interlocutor formal y directo, es la versión más amable de la Casa Gris, tal cual quedó reflejado en la reunión donde estuvo el tribunal a pleno: los seis ministros – Rafael Gutiérrez , Daniel Erbetta , Roberto Falistocco , María Angélica Gastaldi , Mario Netri y Eduardo Spuller – y el procurador Jorge Barraguirre.

En el encuentro no se mencionó siquiera el tema de la renovación del máximo tribunal que pretende el oficialismo, que se trabaja en otros ámbitos y por otras vías.

La Corte esperó a los funcionarios con una agenda amplia de asuntos por conversar, pero la mayoría de los ítems quedaron para otra instancia, porque la palabra final sobre esos temas está en el Ministerio de Gobierno, que conduce Fabián Bastia y no corresponden a Justicia.

El día previo al encuentro, se informó que Bastia concurriría al encuentro, como informó Letra P, pero horas antes de la reunión el Ministerio de Gobierno informó que nunca estuvo programada su participación ni hubo invitación para que el ministro concurriera a la Corte.

Por ese motivo, algunos de los integrantes de la mayoría de la Corte se quedaron con gusto a poco. "A nada", exageró una fuente de tribunales, en relación a que no se tocaron temas presupuestarios y trámites que están bajo la órbita de Bastia. Del Ministerio de Gobierno esperan unos 70 decretos que tienen el visto bueno de otras áreas, con ascensos e incluso una cesantía que, afirman, están frenados hace meses.

El futuro de la Corte en Santa Fe

Hay una sensación instalada en el Poder Judicial: que la demora en la salida de la mayoría de quienes integran la Corte frena todo, que mientras no se resuelva la hoja de ruta de la renovación, sólo habrá atención de lo urgente. Para el Ejecutivo y para Unidos se terminó una etapa. El oficialismo no tiene previsto trabajar el futuro con quienes están de salida.

cococcioni y pulllaro.png El ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni y el gobernador Pullaro.

La Corte también está pidiendo que se le habilite presupuesto para dar continuidad a "cuatro o cinco obras grandes" que en cualquier momento pueden paralizarse. "Se mandaron notas solicitando los recursos para que no paren los trabajos, pero no hubo respuesta siquiera, ni por sí, ni por no", se quejó una fuente de tribunales.

Se trata de las obras de ampliación de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la construcción de los tribunales de Casilda y la morgue judicial de Vera, entre otras obras con avance importante.

Otros dos asuntos de los que al menos algunos de los ministros de la Corte pretendían encontrar respuestas, quedaron en el tintero: el alcance de la reforma previsional en el Poder Judicial (aunque es un tema más gremial que de incumbencia de la Corte) y el pago de un retroactivo de aumento que se pagó en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero quedó pendiente en el Judicial. Quienes tenían expectativas sobre esos dos asuntos se fueron con las manos vacías.

Las vacantes que cubrirá Maximiliano Pullaro

En conclusión, el encuentro tuvo como asunto esencial la cobertura de juzgados vacantes. La Corte habló de las 70, que van a ser 84 a muy corto plazo por los jueces y las juezas que apuran su retiro antes de que entre en vigencia la reforma previsional, lo que representa el 23% del plantel total.

Cococcioni y Mascheroni explicaron los planes de transformaciones en los que trabaja el Ejecutivo, argumentaron las medidas y decisiones adoptadas e informaron que por el momento sólo se van a concursar 18 vacantes. Ninguna de ellas será del fuero penal y la mayoría está en el interior, para cubrir juzgados mutifuero.

El resto deberá esperar. Los representantes del Ejecutivo indicaron que primero se quiere ver cómo funcionan las reformas implementadas a principio de año, por medio de leyes que habilitaron la intervención unipersonal de camaristas en determinados trámites del proceso (salvo la revisión de sentencias); o la reconversión de los tribunales colegiados, entre otras.

En materia civil y comercial se están dando los primeros pasos a una reforma integral del código procesal y, si bien falta mucho recorrido para eso, el Ejecutivo cree que debe cubrirse lo urgente para que no haya problemas de funcionamiento. Por eso considera que lo mejor es esperar a nombrar jueces con las funciones propias del futuro sistema.

En concreto, ministro y secretario indicaron que esta semana se estarán publicando concursos de fiscales y defensores adjuntos subrogantes y pronto el de los 18 magistrados que el Ejecutivo considera prioridad. El resto será más adelante, sin fecha.

La razón es que el ministerio sabe que cuando abra el concurso de jueces se anotarán fiscales que están en actividad, por lo tanto quiere tener la lista ya aprobada para reemplazarlos y que no le queden vacantes en el Ministerio Público de la Acusación, que es el motor de la investigación de los delitos penales.