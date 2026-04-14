La deuda no es solo económica: es una crisis emocional que no encuentra respuesta.

En la Argentina actual, hablar de deuda ya no es únicamente hablar de números. Es, sobre todo, hablar de angustia, de incertidumbre y de una preocupación cotidiana que no encuentra alivio. Desde Reputación Digital trabajamos en entender cómo reaccionan las personas frente a los mensajes públicos. No desde la teoría, sino desde lo que efectivamente ocurre en la conversación real.

Para eso desarrollamos un focus group virtual, construido con inteligencia artificial y alimentado con más de 2.700 conversaciones en redes sociales. A partir de ese modelo recreamos perfiles representativos de personas endeudadas en el país y analizamos cómo responden frente a distintos discursos. Lo que encontramos no es menor.

Cuando el mensaje es genérico, como “lanzamos un plan de alivio”, la reacción es negativa. No genera confianza. No conecta. Se percibe como algo lejano, incluso vacío.

En cambio, cuando el mensaje es concreto, cuando habla en términos reales, como una quita, cuotas claras y condiciones específicas, la respuesta cambia. Aparece la aceptación. Aparece, incluso, cierta expectativa.

Ahí hay una primera conclusión que no deberíamos subestimar. La diferencia entre rechazo y aceptación puede estar en una sola frase. Pero el punto más profundo no está en el contenido del mensaje, sino en el clima emocional en el que ese mensaje cae.

La conversación sobre deuda

Hoy, en Argentina, la conversación sobre deuda es mayoritariamente negativa. Nuestro análisis muestra que el 70,9% de las menciones vinculadas a deuda, crédito y morosidad tienen una carga negativa.

Ahora bien, sería un error interpretar esto como una sociedad desbordada o fuera de control. No es eso lo que estamos viendo

Lo que aparece, de forma consistente, es otra cosa: angustia, miedo, tristeza y, sobre todo, desesperación. La gente no está fuera de control, está angustiada y desesperada. No ve una salida en el corto plazo. Y el problema es, justamente, el corto plazo.

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Un fenómeno cotidiano en Argentina

Ese matiz es clave. Porque cuando no hay horizonte cercano, cuando no hay señales concretas de cambio, lo que crece no es el enojo irracional, sino la sensación de estar atrapado. La deuda, en ese contexto, deja de ser un problema financiero para convertirse en una experiencia emocional.

Además, distintos relevamientos indican que alrededor del 60% de la población adulta enfrenta niveles de sobreendeudamiento que equivalen a entre dos y cinco salarios mensuales. No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de un fenómeno extendido, cotidiano.

Frente a esto, seguir comunicando con fórmulas generales o con lenguaje técnico no solo resulta ineficaz. También profundiza la distancia entre quienes emiten el mensaje y quienes lo reciben.

Desde mi perspectiva, el desafío no es solo económico. Es comunicacional. Y más aún, es emocional. Entender qué siente la gente no es un detalle metodológico. Es el punto de partida.

Porque en la Argentina de hoy, la deuda no se discute únicamente en números. Se vive, sobre todo, en emociones.