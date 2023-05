“Está casi todo listo. El tema es que Rodrigo no quiere cumplir con lo que acordó con Mauricio Macri en su momento. No se quiere hacer cargo que no le termina de cerrar que Soher sea la vice. Entonces da vueltas. Primero subió a Héctor Baldassi, después dejó correr lo de Laura Rodríguez Machado. Ahora, para confirmar, pide definir él los nombres de la lista de concejales, incluso los nuestros. Pero eso no lo podemos permitir”, dice una autoridad del partido amarillo.