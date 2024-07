Río Negro: Alberto Weretilneck también analiza una ley de presentismo y tensiona con el gremio docente

image.png Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa quieren el manejo de las represas del Comahue.

Básicamente, el presentismo que se impuso en Neuquén genera un plus salarial: el pago de un adicional para la planta docente que no exceda las tres faltas trimestrales. La suma -remunerativa y no bonificable- alcanzará el 15% de asignación de cargo u horas cátedra que mensualmente correspondan. Este plus será calculado con los haberes de cada mes y se liquidará por trimestre a partir de septiembre de este año.

En Río Negro, se analizan variables y se descarta el porcentaje de la provincia vecina que tiene una abultada billetera gracias a los beneficios de Vaca Muerta.

En mayo y junio, la Junta de Disciplina rionegrina, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, “llevó a cabo cuatro reuniones en las cuales se trataron y analizaron diversos expedientes relacionados con faltas disciplinarias de agentes de diferentes reparticiones”. Con ese clima se avanza en la propuesta que exaspera a la cúpula de UnTer, que se opone a la movida.

“No tener respuestas, una paritaria tardía, es un retroceso en lo poco que pudimos construir durante este año. Tenemos un sueldo de junio sin aumento, que impacta sobre el aguinaldo”, se quejó la secretaria general, Silvana Inostroza.

El PRO lleva su propuesta

Fue el legislador Juan Martín, que recientemente se quedó con la conducción del partido amarillo, el que publicitó una propuesta alternativa a la del gobierno.

Deslizó que su idea es que los docentes, que no superen las tres inasistencias trimestrales por licencia, debidamente justificadas, y participen de actividades de formación, percibirán un adicional del 10 por ciento de su salario.

“Mientras de un lado tenemos a un grupito de sindicalistas extorsionadores que tienen secuestrada a la educación, del otro hay muchísimos buenos docentes que ponen vocación y garra”, señaló Martin, aduciendo que “este proyecto busca reconocerlos y premiarlos”.