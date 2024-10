Río Cuarto: la universidad no tiene plata, pero se negó a escrachar a los diputados que apoyan a Javier Milei

La Universidad Nacional de Río Cuarto , que saltó a la fama por rechazar la toma de facultades cuando Javier Milei lo viralizó a través de sus redes, ahora se negó a declarar “personas no gratas” a las referencias de Córdoba en la Cámara de Diputados que sostuvieron el veto a la ley de financiamiento universitario.

Después de casi tres horas de debate y a sala llena, el Consejo Superior de la UNRC rechazó la propuesta de declarar “personas no gratas” a los diputados cordobeses que votaron para sostener el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario : las amarillas Belén Avico y Laura Rodríguez Machado ; Gabriel Bornoroni y María Celeste Ponce , de La Libertad Avanza , el radical Luis Picat y María Cecilia Ibáñez ( MID ).

Universidades nacionales como las de Córdoba , Salta y Cuyo sí concretaron pronunciamientos similares a la que los gremios del personal docente y no docente impulsaban en Río Cuarto ; mientras que Rosario y Chaco lo están discutiendo. También prosperaron planteos similares, aunque a escala de facultades en Neuquén , Río Negro y Misiones .

gremio docente universidad río cuarto.jpeg El gremio docente pidió repudiar a la dirigencia que apoyó el veto de Javier Milei, pero no lograron los votos del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Alineados con el Rectorado, el cuerpo de decanos y la mayoría del personal docente de las facultades de Ciencias Económicas, Veterinaria y Ciencias Exactas votaron contra la iniciativa de los gremios. Un dato saliente es que absolutamente todos los consejeros estudiantiles se alinearon para alcanzar una mayoría de 14 voluntades y echar por tierra cualquier declaración contra las referencias locales en Diputados.

Del otro lado, quedaron los decanos y la mayoría de los docentes de las facultades de Ciencias Humanas y la de Ingeniería, controladas por agrupaciones políticas vinculadas con el campo progresista, junto con los no docentes. Ese extremo sólo consiguió siete votos afirmativos.

Una fractura que quedó más expuesta en Río Cuarto

Con el resultado puesto, la sesión pasó a cuarto intermedio y la rectora Rovera no ocultó su bronca con quienes intentaron forzar una definición de la UNRC.

“Me resisto a circunscribirlo a un nombre y un apellido. Lo que tenemos que velar es por defender principios, convicciones, derechos y no el nombre de quién los respalde y quien no los respalde. Si estamos representando a órganos que democráticamente son elegidos y constituidos, tenemos que hacerlo con el ejemplo y no con el escrache”, apuntó Rovera.

marisa rovera rectora universidad rio cuarto.jpeg Marisa Rovera, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se pronunció en contra de los escraches con nombre y apellido.

De extracción radical y al mando de una universidad donde Milei fue masivamente votado (igual que en todo Río Cuarto), la rectora parece evitar la confrontación con el Gobierno nacional. Sin embargo, como el resto de las universidades del país, la UNRC sufre la asfixia de recursos que lleva adelante el gobierno nacional. En concreto, desde principios recibe presiones de diferentes sectores para sea más firme en el reclamo.

Sin medias tintas, Rovera también les dirigió un dardo a los consejeros opositores: “Con mucha angustia digo que muchas personas, algunas de las cuales forman parte de esta comunidad, no están bregando genuinamente por defender el todo, independientemente de lo que cada uno vote”, dijo en declaraciones a Radio Universidad de Río Cuarto.

La postura sectorial contra las políticas de Javier Milei

El secretario adjunto de AGD, el gremio los docentes universitarios, Ernesto Cerdá, reconoció que había un principio de acuerdo sobre lo básico -repudiar el voto contra la ley de financiamiento universitario- pero la diferencia surgió cuando intentaron avanzar un paso más e identificar claramente contra quiénes va dirigido el reproche.

Cerdá dejó entrever que las discrepancias políticas más profundas que las que afloraron este miércoles. “Claramente hay tensiones en algunos consejeros, porque ese mismo debate se da en las facultades", cerró Cerdá.

El backstage del “no se toma” que festejó Javier Milei

Después de dos marchas multitudinarias en abril y a principios de este mes, la UNRC inició una serie de discusiones puertas adentro cuyo principal efecto fue debilitar el reclamo por el financiamiento.

La semana pasada, una asamblea interclaustros convocada para potenciar la protesta terminó siendo celebrada y replicada directamente por el Presidente , después de lo que pareció una acción coordinada entre el Rectorado y los estudiantes.

Fue en un debate de más de cuatro horas en el campus, donde las agrupaciones estudiantiles Dinámica y Franja Morada terminaron copando para lograr dos objetivos primordiales: primero encauzar la discusión al binario toma-sí / toma-no, y luego clausurar la asamblea con una decisión por la negativa.

Cordoba. Asamblea Interclaustro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los estudiantes rechazaron la toma al grito de "no se toma".



La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo.

VLLC! pic.twitter.com/zGggoKPTII — Javier Milei (@JMileiElecto) October 15, 2024

Rechazaron también un corte de rutas, dar clases públicas y al final acordaron una inofensiva sentada dentro del predio, de la que nadie se enteró.

Cabe aquí un asterisco para mencionar que esta actitud de la militancia de Franja Morada contrasta con la postura combativa de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), la riocuartense Piera Fernández, quien milita en el mismo espacio.

Fernández suele expresarse pública y frecuentemente a favor de sostener en alto la lucha por la educación superior, y de hecho fue quien leyó el documento final durante las marchas federales universitarias.

Mauricio Macri respaldó a Belén Avico

Belén Avico seguramente recibió de buen ánimo el rechazo de la UNRC a declarar personas non gratas a quienes apoyaron el veto de Milei a la ley de financiamiento. Vale recordar que la diputada riocuartense del PRO había generado una ola de repudio y temía sufrir un escrache.

mauricio macri bolsa cordoba octubre.JPG El presidente del PRO, Mauricio Macri, defendió a Belén Avico, la diputada de Río Cuarto que apoyó el veto universitario.

No es la única buena noticia que tiene en los últimos días. El propio fundador del PRO, Mauricio Macri, la tuvo muy en cuenta en su visita a Córdoba de los últimos días. Ante el auditorio de la Bolsa de Comercio, felicitó a las figuras del partido que sustentan la gobernabilidad de Milei, pero hizo especial hincapié en Avico.

Fue una muestra de respaldo desde la cumbre del partido amarillo para la riocuartense, que no tiene sustento propio dentro del espacio.